,,Procurorul pistolar” Radu Bucurică, reţinut după un scandal într-un local din Hunedoara, rămâne în arest. ÎCCJ i-a respins contestația în anulare
,,Procurorul pistolar” Radu Bucurică, reţinut după un scandal într-un local din Hunedoara, rămâne în arest. ÎCCJ i-a respins contestația în anulare
Procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, rămâne în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, ca inadmisibilă, contestația în anulare formulată împotriva deciziei pentru care a fost arestat în dosarul în care este acuzat de mai multe infracțiuni, între care nerespectarea regimului armelor și munițiilor și ultraj, scrie Agerpres.
,,Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de inculpatul Radu George Bucurică împotriva încheierii 617 din data 27 august 2026 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 525/57/2026. (…) Definitivă”, se arată în minuta deciziei.
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, joia trecută, contestaţia procurorilor împotriva deciziei din 10 august a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia şi a dispus arestarea preventivă a lui George Bucurică pentru 30 de zile, începând de la 27 august până la 25 septembrie, inclusiv.
Procurorul Bucurică, reţinut după un scandal într-un local din Hunedoara
Radu George Bucurică a fost reţinut pe 10 august, pentru 24 de ore, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local public din judeţul Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliţie a folosit un spray lacrimogen şi a tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenţi.
Procurorii îl acuză de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi ultraj.
„La data de 9 august, în jurul orei 02:48, inculpatul a intrat pe terasa unui local public din Comuna Ribiţa, jud. Hunedoara, în care erau circa 100 de persoane, având asupra sa un cuţit, un spray iritant lacrimogen, precum şi o armă letală tip pistol, marca WALTHER, seria FBC 3400, de cal. 9X19, în condiţiile în care IPJ Caraş Severin – Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase a dispus la 27 iulie anularea permisului de port-armă, aspect cunoscut de inculpat din 6 august.
În jurul orei 03:00, fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliţie, a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local şi a fugit de organele de poliţie care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit spray-ul iritant lacrimogen împotriva acestora, iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliţie ar fi tras fără drept cu arma letală deţinută asupra sa”, a transmis Parchetul General într-un comunicat de presă.
Ancheta este realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.
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