Bach, pe clapele unei orgi istorice, într-o biserică de 200 de ani. Cipriana Simărăndescu revine acasă, la Alba Iulia
Bach, pe clapele unei orgi istorice, într-o biserică de 200 de ani. Cipriana Simărăndescu revine acasă, la Alba Iulia
O seară în care muzica, patrimoniul și memoria orașului se întâlnesc la Alba Iulia. Duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 18:00, Biserica Evanghelică de pe strada I.C. Brătianu găzduiește un concert de orgă susținut de organista Cipriana Simărăndescu, fiică a orașului. Intrarea este liberă.
Există întâlniri în care muzica nu înseamnă doar sunet, ci și memorie, identitate și întoarcere acasă. O astfel de întâlnire este recitalul de duminică seară, când Cipriana Simărăndescu revine la Alba Iulia pentru a cânta în fața publicului orașului în care s-a format.
Concertul are loc într-un an cu o semnificație aparte pentru locul care îl găzduiește: Biserica Evanghelică din Alba Iulia împlinește în acest an 200 de ani. În acest spațiu încărcat de istorie, publicul va putea asculta muzica lui Johann Sebastian Bach pe o orgă cu o poveste la fel de specială — instrumentul Karl Einschenk din Kronstadt (Brașov), opus I, construit în anul 1897.
Astfel, trei repere ale patrimoniului și culturii se întâlnesc într-o singură seară: o biserică de două secole, o orgă de 129 de ani și muzica lui Bach, într-un recital susținut de un artist care a dus numele orașului natal pe scene din întreaga Europă.
Cu o activitate concertistică impresionantă, Cipriana Simărăndescu a susținut peste 600 de concerte în Europa, la clavecin, orgă și clavicord. În prezent, este și director artistic al Festivalului Barockada, proiect dedicat promovării muzicii și culturii baroce.
Pentru artista albaiuliancă, revenirea în orașul natal are însă și o dimensiune personală. Concertul devine astfel un dialog între locul de unde a pornit și drumul muzical parcurs de-a lungul anilor — între Alba Iulia și numeroasele scene europene pe care a concertat.
Evenimentul propune, așadar, mai mult decât un recital. Este o invitație de a redescoperi patrimoniul muzical și arhitectural al orașului, de a asculta un repertoriu fundamental al muzicii europene și de a privi cu alți ochi un instrument istoric care continuă să vorbească prin muzică.
Concertul de orgă susținut de Cipriana Simărăndescu va avea loc duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 18:00, la Biserica Evanghelică din Alba Iulia, strada I.C. Brătianu. Accesul este liber.
O biserică de 200 de ani. O orgă de 129 de ani. Muzica lui Bach. Și o fiică a Albei care revine acasă prin muzică.
C. Z.
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