Dronă, găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui, la 30 de km de granița cu Republica Moldova: ,,Nu văzusem în viața mea. Țiuia și se aprindeau becurile. Am scos firele și s-a oprit”

O dronă avariată a fost descoperită marți, 1 septembrie 2026, pe un câmp din județul Vaslui. Un cioban a fost primul care s-a apropiat și i-a scos firele. Abia apoi zona a fost securizată de autorități – care încearcă acum să afle care este proveniența aparatului de zbor.

O dronă găsită pe un câmp din județul Vaslui a fost detonată controlat, fără incidente, de autorități. Asta după ce inițial un cioban a găsit-o.

Drona a fost găsită pe un câmp de lângă Viișoara, județul Vaslui, localitate aflată la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova.

Cioban: „M-am dus și i-am scos firele”

„Dimineață eram cu oile și a venit o mașină albă chiar acolo unde a picat drona. Eu nu știam ce e acolo, am coborât cu oile și am venit pe miriște. Și am văzut ceva negru. Când…am văzut drona. Nu văzusem în viața mea. Țiuia și se aprindeau becurile. Am scos firele și s-a oprit.

Nu știam ce e. Dacă exploda…ce era să fac?! Mă omora! Era ceva greu în tubul acela.

Inițial a venit mașina aceea, nu știu ce era și de unde. S-au dat jos și s-au dus acolo lângă dronă. Au stat vreun sfert de oră, nu m-am uitat la ceas.

Nu erau bucăți foarte mari împrăștiate. Aripile sa zic că una avea un metru și cealaltă tot un metru. Cam cât ciomagul. Aveau numere pe ele. Și niște litere, nu știu de care”, a spus ciobanul care a găsit drona.

Drona avariată, descoperită pe un câmp din Viişoara

„La ora 10:15, şeful postului de poliţie Viişoara, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că pe un câmp din extravilanul localităţii a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat.

A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat şi dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui. Potrivit autorităţilor, nu au fost înregistrate victime.

Primele informaţii de la faţa locului indică faptul că obiectul, despre care nu se ştie, deocamdată, când s-a prăbuşit, a fost găsit de către un localnic din extravilanul localităţii vasluiene Viişoara, aflată la aproximativ 30 de kilometri de graniţa cu Republica Moldova.

Pirotehniştii SRI, la faţa locului

Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a declarat, marți, că reprezentați ai mai multor instituții, printre care și ai Serviciului Român de Informații, sunt prezenți la Viișoara, în locul în care a fost găsită o dronă căzută.

„Eram într-o ședință privind siguranța școlară în momentul în care am fost informat cu privirea la situația de la Viișoara. Reprezentanți ai Serviciului Român de Informații, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean și ai Inspectoratului de Poliție care efectuează cercetări. Așteptăm rezultatele verificărilor”, a declarat, pentru Agerpres, prefectul Andrei Șerban.

Val de alerte din cauza dronelor

32 de drone sau fragmente de aparate de zbor fără pilot au fost depistate în primele opt luni ale anului, dublu, aproape faţă de tot anul 2025. Cele mai multe în Dobrogea, inclusiv în zona litoralului.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 – 2025.

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