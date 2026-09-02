Ştirea zilei

FOTO | Accident mortal pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș: Un bărbat de 34 de ani a decedat după ce a intrat cu o autoutilitară în partea din spate a unui TIR

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

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Accident mortal pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș: Un bărbat de 34 de ani a decedat după ce a intrat cu o autoutilitară în partea din spate a unui TIR

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intervenit la un accident rutier produs pe Autostrada A1, la km 284, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș.

Traficul rutier a fost blocat pe sensul de mers Sibiu – Sebeș, la km 284, în zona producerii accidentului rutier mai bine de două ore.

Două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, una de stingere și un echipaj SAJ, au intervenit de urgență pe A1 sensul de mers Sibiu-Sebeș la km 284 la evenimentul rutier.

La fața locului echipajele au constatat că o persoană de sex masculin este încarcerată. Aceasta a fost extrasă din mașină și au fost aplicate manevre de resuscitare.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea o autoutilitară pe A1, având direcția de deplasare Sibiu – Sebeș, la km 284, un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din județul Hunedoara, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi intrat în coliziune cu partea din spate a unui ansamblu rutier care se deplasa pe același sens de mers.

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, bărbatul nu răspuns manevrelor de resuscitare, medicul fiind nevoit să declare decesul acestuia.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier și dispunerii măsurilor legale.

În jurul orei 3.40, traficul rutier a fost reluat în condiții normale.

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