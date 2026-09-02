FOTO | Accident mortal pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș: Un bărbat de 34 de ani a decedat după ce a intrat cu o autoutilitară în partea din spate a unui TIR
Accident mortal pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș: Un bărbat de 34 de ani a decedat după ce a intrat cu o autoutilitară în partea din spate a unui TIR
Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intervenit la un accident rutier produs pe Autostrada A1, la km 284, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș.
Traficul rutier a fost blocat pe sensul de mers Sibiu – Sebeș, la km 284, în zona producerii accidentului rutier mai bine de două ore.
Două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, una de stingere și un echipaj SAJ, au intervenit de urgență pe A1 sensul de mers Sibiu-Sebeș la km 284 la evenimentul rutier.
La fața locului echipajele au constatat că o persoană de sex masculin este încarcerată. Aceasta a fost extrasă din mașină și au fost aplicate manevre de resuscitare.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea o autoutilitară pe A1, având direcția de deplasare Sibiu – Sebeș, la km 284, un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din județul Hunedoara, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi intrat în coliziune cu partea din spate a unui ansamblu rutier care se deplasa pe același sens de mers.
Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, bărbatul nu răspuns manevrelor de resuscitare, medicul fiind nevoit să declare decesul acestuia.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier și dispunerii măsurilor legale.
În jurul orei 3.40, traficul rutier a fost reluat în condiții normale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Bani plătiți nejustificat la Primăria Roșia de Secaș. Curtea de Conturi: cheltuieli de personal majorate cu peste 154.000 de lei
Bani plătiți nejustificat la Primăria Roșia de Secaș. Curtea de Conturi: cheltuieli de personal majorate cu peste 154.000 de lei Un audit al Curții de Conturi a României scoate la iveală mai multe abateri privind plata cheltuielilor de personal la Primăria Roșia de Secaș, pentru perioada 2024–2025. Auditorii au identificat majorări salariale acordate peste limitele […]
VIDEO | Școală modernizată ca la oraș în comuna Ohaba. 40 de copii beneficiază de condiții de ultimă generație. Primarul Adrian Mihălțan: „Am crezut că se poate și la noi ca în alte părți”
Școală modernizată ca la oraș în comuna Ohaba. 40 de copii beneficiază de condiții de ultimă generație. Primarul Adrian Mihălțan: „Am crezut că se poate și la noi ca în alte părți” Școala Gimnazială din Ohaba, care deservește elevii din comuna Ohaba, a fost recent modernizată, iar acum oferă condiții moderne de studiu, la standarde […]
Foto | Felicia Boca și Andrei Zobrinschi, absolvenți ai Colegiului Militar din Alba Iulia, șefi de promoție în academiile militare
Felicia Boca și Andrei Zobrinschi, absolvenți ai Colegiului Militar din Alba Iulia, șefi de promoție în academiile militare An de an, absolvenții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia reușesc să scrie povești de succes, confirmând valoarea educației primite în școală, dar și ambiția, perseverența, munca și dedicarea demonstrate pe parcursul pregătirii în academiile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensiile românilor cresc în 2027? Cu cât s-ar putea majora veniturile seniorilor de la 1 ianuarie
Pensiile românilor cresc în 2027? Cu cât s-ar putea majora veniturile seniorilor de la 1 ianuarie După doi ani în...
Noile camere video care îi vor prinde pe șoferi în trafic: nu va mai fi suficient să frânezi în fața radarului. Pe ce drumuri vor fi instalate
Noile camere video care îi vor prinde pe șoferi în trafic: nu va mai fi suficient să frânezi în fața...
Știrea Zilei
FOTO | Accident mortal pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș: Un bărbat de 34 de ani a decedat după ce a intrat cu o autoutilitară în partea din spate a unui TIR
Accident mortal pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș: Un bărbat de 34 de ani a decedat după...
Bani plătiți nejustificat la Primăria Roșia de Secaș. Curtea de Conturi: cheltuieli de personal majorate cu peste 154.000 de lei
Bani plătiți nejustificat la Primăria Roșia de Secaș. Curtea de Conturi: cheltuieli de personal majorate cu peste 154.000 de lei...
Curier Județean
Un antreprenor din Alba critică administrația locală pentru lipsa de implicare în organizarea unui eveniment a cărui primă ediție a fost apreciată: „Dacă nu este o sursă de aruncat bani publici, este tras pe linie moartă”
Un antreprenor din Alba critică administrația locală pentru lipsa de implicare în organizarea unui eveniment a cărui primă ediție a...
Inteligență Artificială pentru Automatizarea Proceselor, program de studii de masterat în pregătire la Universitatea din Alba Iulia
Inteligență Artificială pentru Automatizarea Proceselor, program de studii de masterat în pregătire la Universitatea din Alba Iulia Senatul Universității „1...
Politică Administrație
VIDEO | Două bazine noi pentru alimentarea cu apă a comunei Mirăslău: ,,Nu vor mai exista probleme în alimentarea cu apă a tuturor locuințelor”
Două bazine noi pentru alimentarea cu apă a comunei Mirăslău: ,,Nu vor mai exista probleme în alimentarea cu apă a...
Foto | Peste 8 milioane de lei pentru transformarea „Locului Târgului” din Teiuș într-un nou parc urban de agrement
Peste 8 milioane de lei pentru transformarea „Locului Târgului” din Teiuș într-un nou parc urban de agrement Orașul Teiuș va...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...