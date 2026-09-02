La CSM Unirea Alba Iulia, aproximativ 93.000 de euro lunar, salariile jucătorilor și staff-ului tehnic în ediția 2026/2027 în Liga 3
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, cuantumul cheltuielilor lunare în ediția 2026/2027: aproximativ 93.000 de euro, salariile jucătorilor și staff-ului tehnic
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia totalizează în ediția 2026/2027 a Ligii 3 cheltuieli lunare cu salariile jucătorilor și antrenorilor echipei de seniori, suma de aproximativ 93.600 de euro (492.028 lei).
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Prin deducție, cheltuielile pentru sezonul în care se atacă a treilea an la rând consecutiv promovarea în Liga 2, în ceea ce privește remunerațiile „alb-negrilor, sunt de peste 1,1 milioane de euro (mai precis 1,123 milioane euro). La acestea se adaugă fonduri necesare pentru organizarea jocurilor, deplasări, cantonamente, echipamente, chirii și altele.
Aceste informații ne-au parvenit în urma unei solicitări transmise în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, iar Primăria Municipiului Alba Iulia a furnizat publicației noastre detalii complete legate de sumele cheltuite de secția de fotbal a formației din Cetatea Marii Uniri, din fonduri publice furnizate de autoritățile locale. Toate calculele au fost efectuale la un curs euro de 5,2575 lei, valabil pentru 2 septembrie 2026.
*Bugetul total al clubului, peste 2,3 milioane de euro, în 2026
Conform răspunsului, „bugetul nu este aprobat distinct pentru fiecare secție sportivă, în anul calendaristic 2026 bugetul pentru toată activitatea sportivă, inclusive administrarea celor 4 baze sportive: Baza sportivă Victoria Cetate, Baza sportivă Oarda, Baza sportivă Ampoi și Baza sportivă Micesti, precum si Bazinul Olimpic este de 12.245.900 lei”. Mai precis, este vorba despre 2,39 milioane de euro.
Conform aceleiași surse arătate mai sus în 31 iulie 2026, la secția de fotbal erau în derulare 42 de contracte, dintre care 27 pentru jucători, 9 pentru membrii staff-ului tehnic, și alte 6 ale personalului auxiliar.
*În iulie 2026, pentru jucători și antrenori: peste 93.000 de euro
Conform răspunsului firnizat de Primăria municipiului Alba Iulia, pentru luna iulie, suma totală este, la nivelul echipei de seniori de 492.028 lei (circa 93.600 de euro). Mai concret, valoarea totală a contractelor cu jucătorii: 333.907 lei (aproximativ 63.500 de euro), iar valoarea totală a contractelor cu staff-ul tehnic: 158.121 lei (în jur de 30.100 de euro). „De asemenea, nu au fost acordate prime de obiectiv, de meci, bonusuri de performanță sau alte drepturi financiare”, se arată în răspunsul Primăriei Alba Iulia.
În perioada 1 iunie 2026-28 iulie 2026, au fost legitimați sau aduși la CSM Unirea Alba Iulia 19 jucători noi, cărora nu li s-au acordat prime de instalare. Valoarea totală lunară a remunerațiilor aferente contractelor de activitate sportivă (remunerații brute) este de 278.483 lei (aproximativ 53.000 de euro). În consecință, valoarea totală anuală este de 278.483 lei x 12 luni, respectiv 635.624 de euro. Rezultă o medie salarială pentru jucătorii veniți pentru campionatul 2026/2027, în mandatul Bogdan Apostu (colaborator pe management sportiv) – Cristian Pustai (antrenor principal), de circa 2800 de euro.
Foto: Peter SZILAGYI
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