Curier Județean

Video | Scandal la Șpring: Bărbat reținut după ce s-a certat cu un alt bărbat și l-a lovit cu pumnul în zona capului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 56 de minute

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Scandal la Șpring: Bărbat reținut după ce s-a certat cu un alt bărbat și l-a lovit cu pumnul în zona capului

Un bărbat de 40 de ani, din Șpring, a fost reținut după ce, în urma unor discuții contradictorii, l-ar fi lovit cu pumnul în zona capului pe un alt bărbat, în vârstă de 57 de ani.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 septembrie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Șpring, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în seara de 31 august 2026, în jurul orei 22.15, în timp ce se afla pe raza localității Șpring, în fața unui imobil, pe fondul unor discuții contradictorii avute cu un bărbat, în vârstă de 57 de ani, l-ar fi lovit pe acesta, cu pumnul în zona capului.

Bărbatul de 40 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, pentru dispunerea măsurilor legale.

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