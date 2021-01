Procesul dintre Roșia Montană Gold Corporation și ANAF. Cine a câştigat definitiv procesul de aproape 30 de milioane de lei

Într-un proces deschis împotriva ANAF, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a dat dreptate, definitiv, societăţii Roşia Montană Gold Corporation, prin care s-a contestat plata a aproape 6 milioane de euro la bugetul de stat, reprezentând TVA aferent unor contracte de publicitate din perioada 2011 – 2013.

”Respinge recursul declarat de recurenta-pârâtă ANAF-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov-AJFP Mureş împotriva sentinţei nr.23 din 6 februarie 2019, pronunţate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă”, se precizează în minuta hotărârii ÎCCJ din 14 decembrie 2020. Anterior, şi Curtea de Apel Alba Iulia a anulat decizia de impunere a ANAF, din iunie 2017. Potrivit deciziei ANAF, compania Roşia Montană Gold Corporation ar fi trebuit să achite la bugetul de stat suma de circa 26,9 milioane de lei, reprezentând TVA.

Motivul principal pentru care instanţele au decis să anuleze decizia de impunere este o practică neunitară manifestată de ANAF, care şi-a schimbat strategia fiscală după ce a acordat deducerea TVA pentru cheltuielile de publicitate ale companiei din perioada 2007 – 2011. Inspecţia fiscală a fost efectuată de două ori, după ce o decizie de impunere din iunie 2016 a fost anulată de ANAF ca urmare a ”neclarităţii situaţiei fiscale consemnate în actul de control”.

Instanţa a hotărât că ”organul fiscal însărcinat cu refacerea inspecţiei fiscale avea obligaţia de a analiza comparativ informaţiile care au stat la baza emiterii actelor administrativ-fiscale anterioare (prin care s-a recunoscut dreptul de deducere TVA în favoarea reclamantei) cu informaţiile care au dus la creionarea actualei stări de fapt fiscale (aferente respingerii dreptului de deducere TVA), iar în urma acestei analize, să motiveze în mod clar şi punctual de ce şi-a schimbat practica fiscală. S-a mai constatat că organele de inspecţie fiscală au procedat doar la analiza punctuală şi amănunţită a documentelor (facturi, contracte, acte adiţionale, rapoarte de activitate etc.) care au stat la baza înregistrării în evidenţa contabilă a TVA aferentă bunurilor şi serviciilor în sumă de 26.089.696 lei.

”De altfel, însăşi pârâta a recunoscut acest aspect în cuprinsul întâmpinării formulate în prezenta cauză, afirmând că efectuarea unei analize punctuale a actelor administrativ fiscale întocmite în cazul celor 18 inspecţii fiscale pentru care a fost acordat dreptul de deducere pentru servicii similare nu se mai justifica în condiţiile în care organele de control au stabilit situaţia fiscală reală a contribuabilului administrând mijloace de probă care nu au fost avute în vedere nici la controlul precedent, nici cu ocazia celor 18 inspecţii fiscale anterioare. Susţinerea pârâtei conform căreia soluţia a fost întemeiată pe prevederi legale precum si pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare in cauză, în mod cert, nu ţine loc de analiză punctuală a actelor administrativ fiscale anterioare sau de motivare a neluării în considerare a soluţiilor adoptate anterior cu privire la acelaşi tip de operaţiuni fiscale.

Curtea apreciază că, pentru a respecta întocmai considerentele din cuprinsul Deciziei de soluţionare a contestaţiei nr. 239/21.09.2016, pârâta trebuia să analizeze comparativ şi punctual noile informaţii obţinute de la autorităţi, instituţii şi terţe persoane, cu informaţiile care au fost avute in vedere cu ocazia celor 18 inspecţii fiscale anterioare, şi, astfel, să reliefeze diferenţele existente între starea de fapt fiscală actuală şi cea anterioară”, se mai precizează în hotărârea de la Curtea de Apel, menţinută la ÎCCJ. În concluzie, s-a constatat că organul fiscal nu a emis operaţiunea şi actul administrativ-fiscal în mod legal, încălcând prevederi ale Codului de procedură fiscală şi a decis anularea ”în parte a deciziei de impunere nr. F-MS 167/23.06.2017 precum şi Raportul de inspecţie fiscală nr. F-MS 156/23.06.2017, cu privire la suma de 26.894.851 lei, reprezentând TVA”.