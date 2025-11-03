Prioritizarea Securității Cibernetice în Era Digitală : Peste 350 de specialiști s-au reunit la Cluj -Napoca , la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizat de DEER în parteneriat cu Ministerul Energiei

Cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, organizată de Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) în parteneriat strategic cu Ministerul Energiei, a reunit, timp de două zile, peste 350 de participanți – autorități, parlamentari, lideri din administrație, reprezentanți ai companiilor, specialiști în energie, IT și securitate cibernetică, precum și reprezentanți ai mediului academic.

Într-un context global marcat de digitalizare accelerată și interconectare tot mai profundă a rețelelor energetice, securitatea cibernetică nu mai este doar un obiectiv, ci o necesitate strategică. Prin parteneriatul cu Ministerul Energiei, DEER subliniază importanța unei abordări coordonate și intersectoriale, menite să protejeze infrastructurile critice și să transforme provocările digitale în oportunități reale.

Forumul a devenit, astfel, un punct de întâlnire strategic între sectorul public și cel privat, un spațiu de dialog și colaborare între experți și autorități, dedicat construcției unui viitor energetic sigur, inteligent și sustenabil. Pe parcursul celor două zile, participanții au analizat bune practici internaționale, modele de colaborare și soluții inovatoare pentru prevenirea și gestionarea amenințărilor cibernetice. Discuțiile au evidențiat nevoia consolidării parteneriatelor între instituții și companii, precum și importanța investițiilor în tehnologii avansate și în educația specialiștilor.

În deschiderea evenimentului, Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER, a declarat: „Într-un context global marcat de digitalizare accelerată, interconectare și riscuri cibernetice fără precedent, sistemele energetice devin tot mai des ținte strategice. Pentru DEER – cel mai mare operator de distribuție din România, cu peste 200.000 km de rețele și 4 milioane de utilizatori – securitatea cibernetică nu este doar o componentă tehnologică, ci o parte integrantă a misiunii noastre de a proteja infrastructura critică națională și de a oferi un serviciu sigur și continuu. Reziliența rețelelor energetice este o temă pe care o simțim aproape, nu doar ca profesioniști, ci și ca oameni. Prezența dumneavoastră aici, la Cluj-Napoca, demonstrează că reziliența sistemelor energetice va fi mai solidă și mai greu de străpuns în viitor. În domeniul securității cibernetice, reziliența înseamnă să te ridici rapid atunci când ești pus la încercare, să te adaptezi și să mergi mai departe, mai puternic”.

Speakerii evenimentului – apel la acțiune comună

Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca: „Fără securitate cibernetică nu există securitate energetică. În era digitalizării accelerate, aceasta nu mai este o opțiune, ci o condiție fundamentală. Energia este vitală pentru tot ceea ce facem, iar dacă viitorul nostru este digital, responsabilitatea noastră este securitatea cibernetică. De aceea avem nevoie de acest Forum de Securitate Cibernetică în domeniul Energiei, pentru a fi împreună și pentru a putea să ne pregătim viitorul în siguranță. Amenințările cresc, iar capacitatea noastră de reziliență trebuie să crească mai repede.”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că energia viitorului este indisolubil legată de tehnologie şi digitalizare, iar securitatea cibernetică devine o condiţie esenţială pentru funcţionarea sigură a sistemelor energetice, subliniind totodată necesitatea unei cooperări mai strânse între instituţii, companii şi specialişti pentru construirea unei reţele energetice naţionale sigure, inteligente şi reziliente. “Securitate energetică, securitate cibernetică, cele două concepte nu mai pot fi privite separat, pentru că trăim într-o epocă în care sistemele informatice controlează fluxurile de energie, iar protejarea lor devine o condiţie esenţială pentru siguranţa naţională. Securitate energetică, securitate cibernetică, egal securitate naţională, fără doar şi poate, din toate punctele de vedere”, a punctat Președintele Senatului.

Sandor Bende, Președinte al Comisiei pentru Industrii și Servicii, Camera Deputaților, a subliniat importanța investițiilor: „În energie avem nevoie de trei lucruri: de bani, bani și bani. Europa are nevoie de 580 de miliarde de euro pentru investiții în rețele până în 2030, iar România trebuie să fie pregătită să atragă cât mai multe fonduri. Și, totodată, să știm dacă avem resursa umană – specialiștii, muncitorii de care avem nevoie pentru a cheltui fondurile pe care România le va accesa.”

Cristian Bușoi, Secretar de Stat, Ministerul Energiei: „Este esențial să investim în reziliență și cyber security pentru protejarea infrastructurilor critice. Pe măsură ce sistemele devin tot mai conectate și automatizate, riscurile de atacuri cibernetice cresc. Avem nevoie de reglementări clare, investiții și acțiuni concrete pentru consolidarea securității cibernetice.” Acesta a anunțat că înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE) se află pe circuitul normativ interministerial.

Mădălin Borș, Deputat, Secretar al Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor, a atras atenția asupra vulnerabilităților sistemelor mici: “În securitatea cibernetică, acea zicală care spune că lucrurile care nu le știi nu te pot atinge, nu funcționează. Dacă nu ești conștient de vulnerabilitatea pe care o ai, nu înseamnă că aceasta nu există. Echipamentele sub 1 MW reprezintă o zonă vulnerabilă. Amendamentul nostru din legea securității cibernetice introduce DNSC ca autoritate competentă pentru certificarea software-ului acestor echipamente, pentru a proteja datele a sute de mii de prosumatori.”

Daniel Buda, Europarlamentar: „Ne aflăm într-un adevărat război cibernetic, cu dușmani invizibili. Este esențială interconectarea ecosistemelor europene și românești, investiția în specialiști și în infrastructură, pentru a putea face față acestor provocări.”

Alexandru Chiriță, CEO Electrica, a atras atenția asupra blocajelor legislative: „Achizițiile publice greoaie blochează investițiile în digitalizare. DEER nu poate monta contoare inteligente de peste un an, din cauza birocrației. Avem nevoie de o legislație care să permită transparență reală, dar și eficiență.”

Ondrej Šafář, CEO Evryo: „În domeniul securității cibernetice, niciodată nu facem suficient. Este vital să avem un dialog sincer între operatori și autorități, pentru a ne asigura că suntem pregătiți.”

Virgiliu Ivan, Directorul Dispecerului Energetic Național:„Echipamentele sunt tot mai scumpe și trebuie înlocuite frecvent. Atragem atenția asupra nevoii de fonduri europene pentru reîmprospătarea infrastructurii, altfel costurile vor impacta semnificativ factura consumatorilor.”

Provocările viitorului digital

Potrivit Direcției Naționale de Securitate Cibernetică (DNSC), în următorii 2–3 ani, atacurile cibernetice facilitate de inteligența artificială vor deveni inevitabile. Această realitate impune adoptarea unor strategii proactive, a unor tehnologii avansate și a unei colaborări extinse între toți actorii implicați.

DEER adresează o invitație deschisă tuturor instituțiilor și companiilor din sectorul energetic și IT să colaboreze activ pentru asigurarea securității și continuității rețelelor critice.

Prin această nouă ediție a Forumului, DEER consolidează o platformă națională de dialog și inovație, menită să stimuleze acțiunea, cooperarea și progresul în industria energetică.

Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, a treia ediție – în cifre

2 zile, 4 sesiuni de dezbateri și prezentări tehnice

48 Keynotespeakeri și Speakeri

40 Parteneri

7 Parteneri Media

Peste 350 de participanți

Materiale foto-video, prezentările și declarațiile speakerilor vor fi disponibile pe pagina oficială a evenimentului: https://cyberenergy.ro și pe canalele de social media ale ele evenimentului.

Biroul de Presă – Distribuție Energie Electrică Romania (DEER)

