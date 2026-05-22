FOTO | ACCIDENT rutier pe DN75, la Câmpeni: Patru autoturisme, implicate

ACCIDENT rutier pe DN75, la Câmpeni: Patru autoturisme, implicate

Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme a avut loc pe DN75, pe raza orașului Câmpeni.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN75, pe raza orașului Câmpeni.

In accidentar fi 4 auto implicate, fara persoane incarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

