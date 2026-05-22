Ultimatum ANAF: Explozie de căutări despre Declarația Unică 2026, de teama popririlor ANAF

Peste un milion de români care obțin venituri din chirii, tranzacții crypto, investiții pe bursă sau din platforme online (Revolut, eToro, Airbnb, Vinted) se află sub o presiune uriașă. Data de 25 mai 2026 reprezintă termenul limită dictat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru depunerea Declarației Unice. Teama de noile plafoane pentru Sănătate (CASS) și de popririle automate a generat un val de panică și o explozie a căutărilor pe internet pentru soluții de intrare în legalitate.

Explozie de căutări online: Românii, în alertă maximă

Datele analizate de experții InfoContact arată o schimbare radicală de comportament în mediul online. Căutările pentru sintagma „declarație unică 2026” au explodat literalmente în ultimele săptămâni, graficele indicând un salt uriaș comparativ cu prima parte a anului. Acest vârf de trafic reflectă starea de confuzie generalizată a contribuabililor, care încearcă disperați să descifreze noile reguli privind cota forfetară la chirii și noile plafoane agresive pentru Sănătate (CASS), înainte de a ajunge pe „lista neagră” a Fiscului.

Mai mult, teama de controale s-a transformat rapid dintr-o simplă nevoie de informare într-o cursă contra cronometru. Volumul interogărilor pe motoarele de căutare pentru acțiunea directă de „depunere declarație unică” a atins cote de alertă. Românii caută masiv tutoriale de completare a formularului 212 și asistență pentru navigarea în Spațiul Privat Virtual (SPV). Așa cum ilustrează și infograficul alăturat, această curbă ascendentă a căutărilor prevestește un asalt cibernetic uriaș asupra serverelor ANAF, riscul unor blocaje tehnice fiind iminent pe măsură ce ne apropiem de fatidica zi de 25 mai.

Sfârșitul erei „banilor invizibili” pe internet

În ultimii ani, sute de mii de români și-au rotunjit veniturile tranzacționând criptomonede, investind pe platforme internaționale, vânzând produse pe platforme de tip marketplace (OLX, Vinted) sau închiriind apartamente în regim hotelier. Până recent, exista mitul că „statul nu are cum să afle” despre acești bani rulați exclusiv online.

În 2026, această realitate s-a schimbat dramatic. Prin implementarea directivelor europene (cum ar fi DAC7) și prin digitalizarea masivă a sistemelor sale, ANAF primește acum automat rapoarte detaliate de la procesatorii de plăți, de la bănci și de la platformele digitale. Orice venit nedeclarat până pe 25 mai declanșează instantaneu o alertă în sistemele Fiscului.

„Sperietoarea” anului 2026: Contribuția la Sănătate (CASS)

Panica nu este generată doar de frica de controale, ci și de noile costuri fiscale. CASS-ul (Asigurările de Sănătate) se calculează în acest an la noi plafoane dure, ancorate într-un salariu minim brut pe economie semnificativ majorat.

Dacă veniturile extra-salariale (cumulate din dividende, chirii, dobânzi sau activități independente) depășesc anumite praguri (6, 12 sau 24 de salarii minime), contribuabilul este obligat să plătească 10% din aceste plafoane. Pentru cei cu venituri mari (peste 24 de salarii minime), taxa pentru sănătate se apropie de suma de 10.000 de lei anual, chiar dacă persoana respectivă este deja angajată cu carte de muncă și cotizează lunar la CASS.

Lovitură grea pentru proprietarii de imobile

Un alt segment puternic afectat este cel al proprietarilor care închiriază locuințe. Regulile s-au simplificat, dar au devenit mult mai rigide. În 2026, statul a generalizat cota forfetară de 20%. Acest lucru înseamnă că din chiria încasată anual, statul scade automat 20% (reprezentând cheltuieli fictive), iar impozitul de 10% se aplică pe restul de 80% din sumă.

Problema majoră raportată de contribuabili este imposibilitatea de a mai deduce pe bază de facturi reparațiile, achiziția de mobilă sau renovările (în sistem real), cu excepția celor care închiriază peste 5 camere în regim turistic.

Ce se întâmplă pe 26 mai? Riscul popririlor automate

Ignorarea termenului de 25 mai 2026 nu mai atrage după sine doar o simplă somație prin poștă. ANAF utilizează acum proceduri de executare silită mult mai rapide. Contribuabilii care nu depun Formularul 212 și nu își achită dările riscă:

Amenzi contravenționale cuprinse între 50 și 500 de lei pentru simpla nedepunere a formularului la timp.

Calcularea de dobânzi și penalități de întârziere (0,02% + 0,01% pe fiecare zi).

Impunerea din oficiu: ANAF va calcula taxele pe baza estimărilor și rapoartelor primite de la terți (bănci, platforme).

Poprirea conturilor: Blocarea automată a fondurilor din conturile bancare personale până la stingerea datoriei fiscale.

Recomandarea specialiștilor InfoContact.ro este clară: „Nu lăsați depunerea Declarației Unice pentru ultimele zile. Experiența anilor trecuți ne arată că platforma Spațiul Privat Virtual (SPV) poate ceda sub volumul uriaș de accesări. Verificați din timp rapoartele de tranzacționare de pe Revolut sau eToro, adunați toate veniturile din chirii și calculați cu atenție pragurile pentru CASS. Într-o economie complet digitalizată, conformarea fiscală este singura modalitate de a vă proteja economiile de popriri.”

