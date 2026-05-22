VIDEO | Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, show spectaculos în semifinala Românii au Talent: „M-am topit pur și simplu. Sunteți adorabili”
Frații Eric și Eduard Radu, concurenții care au emoționat o țară întreagă la prima lor apariție pe scena „Românii au talent”, au revenit, vineri seara, 22 mai 2026, în atenția publicului cu un nou moment impresionant.
După ce au obținut Golden Buzz-ul oferit de Pavel Bartoș, cei doi s-au pregătit intens pentru cea de-a treia semifinală a competiției, unde promit să ridice din nou sala în picioare cu un număr spectaculos.
Eric și Eduard Radu, de 7 și 3 ani, sunt doi frați din Sibiu, originari din județul Alba, care au descoperit dansul popular încă de foarte mici. În familie se spune, cu zâmbetul pe buze, că au început să danseze încă din burta mamei.
„M-am topit pur și simplu. Sunteți adorabili, sunteți foarte talentați. Sunteți formidabili!”, a spus Carmen Tănase.
„Voi sunteți ceva…Noi am vrea să vă vedem în toate sezoanele viitoare”, a fost reacția lui Andi Moisescu.
“Județul Alba, Județul Sibiu și întreaga țară pot trimite minunile astea în MAREA FINALĂ!!!
Pentru asta, au nevoie de voturile noastre.
Pentru mine, sunt deja câștigători și sunt sigură ca au câștigat și inimile tuturor românilor!”, a transmis “la cald”, imediat după momentul electrizant al celor doi frați pe scena “Românii au talent”, primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă.
