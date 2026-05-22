Economistul Radu Georgescu: ,,În România avem cea mai mare inflație din Europa deoarece avem și cea mai mare anomalie monetară”
Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra inflației ridicate din România și pune sub semnul întrebării eficiența politicilor fiscale și monetare.
Acesta susține că România înregistrează cea mai mare inflație din Europa și o dobândă reală negativă semnificativă, ceea ce ar indica, în opinia sa, dezechilibre majore între politica fiscală a Guvernului și cea monetară a BNR.
Economistul face referire și la evoluțiile din țări precum Ungaria, Polonia sau Cehia.
Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:
România are de departe cea mai mare inflație din Europa. Motivul este o combinație între politica fiscală și politica monetară din România. Politica fiscală este făcută de Guvern. Politica monetară este făcută de BNR. În România este o instituție care are principalul obiectiv de activitate să protejeze populația de inflație. Această instituție se numește BNR.
Deci zilnic, peste 2.000 de angajați merg la birou cu scopul de a ne proteja de inflație. Vezi în graficul din poza eficiența BNR. În România avem cea mai mare inflație din Europa deoarece avem și cea mai mare anomalie monetară din Europa. În România este cea mai mare dobândă real negativă din Europa. Probabil și de pe planeta Pământ.
Pe românește, dobânda reală este diferența dintre inflație și dobânda de referință pusă de Banca Centrală din acea țară. În aprilie 2026 România are o dobândă real negativă de 4,2% !! Deoarece inflația este 10.7%. Și dobânda de referință 6,5%. În orice țară care are cunoștințe minime de economie, dobânda reală este pozitivă. Motivul este simplu.
Când ai dobândă real negativă, inflația explodează. Exemplele de lângă noi:
- Ungaria : dobândă real pozitivă de 4,15%.
- Polonia; dobândă real pozitivă de 0,55%.
- Cehia; dobândă real pozitivă de 1%.
Pe bulgari nici nu îi mai pun.
Deoarece bulgarii au trecut la euro de la 1 ianuarie iar dobânda de referință este stabilită de Banca Centrală Europeană. Explicațiile BNR despre politica monetară au devenit pasaje de Stand-up comedy. Anul trecut BNR ne spunea că România va avea o „cocoașă de inflație de 6%”. Surpriză.
Între timp ne-a mai crescut o cocoașă de 10,7%. De asemenea BNR spune că nu intervine să
țină cursul euro / leu. Sigur. Doar în România este posibil așa ceva. Avem cea mai mare inflație din Europa. Adică leii se devalorizează față de toate bunurile și serviciile. Dar nu se devalorizează față de euro.
Cum naiba este posibil așa ceva ? De asemenea avem de departe și cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa. Adică ies mult mai mulți euro decât intră în România. În cărțile de economie, aceste fenomene sunt considerate niște anomalii economice.
Concluzii:
În România nu mai avem politici fiscale și monetare conform cărților de economie. Dar avem foarte mult Stand-up comedy. Diferența este că la Stand-up comedy îți vine să râzi.
În România îți vine să plângi.
