Prins pe două roți, fără permis și fără numere, pe străzile din Blaj: Tânăr din Vâlcea, cercetat de polițiști

Motociclist fără permis și fără numere, pe străzile din Blaj: Tânăr din Vâlcea, cercetat de polițiști

Polițiștii din Blaj au depistat, în seara zilei de 15 octombrie, un tânăr de 23 de ani din Băile Olănești care conducea, în municipiu, o motocicletă neînmatriculată, fără a deține permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 octombrie 2025, în jurul orei 20.50, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, o motocicletă condusă de un tânăr de 23 de ani, din orașul Băile Olănești, județul Vâlcea.

Din verificări a reieșit că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar vehiculul nu este înregistrat în circulație.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI