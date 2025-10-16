Prins pe două roți, fără permis și fără numere, pe străzile din Blaj: Tânăr din Vâlcea, cercetat de polițiști
Motociclist fără permis și fără numere, pe străzile din Blaj: Tânăr din Vâlcea, cercetat de polițiști
Polițiștii din Blaj au depistat, în seara zilei de 15 octombrie, un tânăr de 23 de ani din Băile Olănești care conducea, în municipiu, o motocicletă neînmatriculată, fără a deține permis de conducere.
Citește și: Bărbat din Aiud, CERCETAT de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii după ce l-au oprit la volan pe o stradă din oraș
Potrivit IPJ Alba, la data de 15 octombrie 2025, în jurul orei 20.50, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, o motocicletă condusă de un tânăr de 23 de ani, din orașul Băile Olănești, județul Vâlcea.
Din verificări a reieșit că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar vehiculul nu este înregistrat în circulație.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în Petrești cu trei autoturisme implicate. Trafic BLOCAT în zona barajului, pe DN 67 C
ACCIDENT rutier în Petrești cu trei autoturisme implicate. Trafic BLOCAT în zona barajului, pe DN 67 C Un accident rutier a avut loc în Petrești după ce trei autoturisme au fost implicate într-un eveniment rutier, astăzi, 16 octombrie, în jurul orei 09:40. Citește și: FOTO | Accident GRAV pe pe autostrada A10, sensul Aiud-Turda: Un […]
SMURD Alba împlinește astăzi 16 ani de muncă neîncetată: ,,Neîntrerupta luptă contra cronometrului și devotament total pentru salvarea vieților”
SMURD Alba împlinește astăzi 16 ani de muncă neîncetată. Mesaj ISU Alba: ,,Neîntreruptă luptă contra cronometrului și de devotament total pentru salvarea vieților” Astăzi Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Alba împlinește 16 ani de activitate. Cu această ocazie, ISU Alba a transmis un mesaj, pe o rețea de socializare, despre devotamentul și lupta […]
FOTO | INCENDIU în Alba Iulia! Foc la compartimentul motor al unui autoturism, la ieșirea spre Sebeș. Pompierii intervin de urgență
FOTO | INCENDIU în Alba Iulia! Foc la compartimentul motor al unui autoturism, la ieșirea spre Sebeș. Pompierii intervin de urgență în aceste momente Un incendiu a izbucnit la compartimentul motor al unui autoturism, în Alba Iulia, la ieșirea spre Sebeș, astăzi, 16 octombrie, în jurul orei 09:20. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Amenzi usturătoare pentru turiștii care lasă gunoaie pe plajă. Legea a trecut de Parlament
Amenzi usturătoare , într 500-1.000 de lei pentru turiștii care lasă gunoaie pe plajă. Legea a trecut de Parlament Deputații...
Fermierii rămân fără vouchere pentru „Rabla Tractoare”. Fondurile ar putea fi redirecționate către alte programe
Fermierii rămân fără vouchere pentru „Rabla Tractoare”. Ministerul propune redistribuirea fondurilor Fermierii din România nu vor mai beneficia, cel puțin...
Știrea Zilei
Bărbat din Galda de Jos, trimis în judecată. A amenințat cu MOARTEA și încercat să LOVEASCĂ cu mașina doi polițiști după un scandal
Bărbat din Galda de Jos, trimis în judecată. A amenințat cu MOARTEA și încercat să LOVEASCĂ cu mașina doi polițiști...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 octombrie 2025: 544 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 octombrie 2025: 544 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
Prins pe două roți, fără permis și fără numere, pe străzile din Blaj: Tânăr din Vâlcea, cercetat de polițiști
Motociclist fără permis și fără numere, pe străzile din Blaj: Tânăr din Vâlcea, cercetat de polițiști Polițiștii din Blaj au...
FOTO | ACCIDENT rutier în Petrești cu trei autoturisme implicate. Trafic BLOCAT în zona barajului, pe DN 67 C
ACCIDENT rutier în Petrești cu trei autoturisme implicate. Trafic BLOCAT în zona barajului, pe DN 67 C Un accident rutier...
Politică Administrație
FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare
Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...
FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...
Opinii Comentarii
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla...
16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentaţiei. Peste 150 de ţări sărbătoresc această zi
16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentaţiei. Peste 150 de ţări sărbătoresc această zi În fiecare an, la 16 octombrie,...