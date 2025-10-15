Rămâi conectat

Bărbat din Aiud, CERCETAT de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii după ce l-au oprit la volan pe o stradă din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un bărbat din Aiud a fost depistat în timp ce se afla la volanul unui autoturism având permisul suspendat. Este cercetat de către oamenii legii.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 octombrie 2025, polițiștii rutieri din Aiud au oprit, pentru control, pe strada Tribun Tudoran – Pasaj Cale Ferată, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiul Aiud.

Din verificări a reieșit că acesta are dreptul de a conduce suspendat. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce.

