Prins la Câmpeni: Tânăr de 26 de ani, condamnat pentru fapte silvice, încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud
Un tânăr în vârstă de 26 de ani, condamnat pentru fapte silvice, a fost reținut de polițiști și încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud
Polițiștii Secției de Poliție Rurală Câmpeni l-au depistat și reținut pe bărbatul în vârstă de 26 de ani, originar din județul Neamț.
La data de 12 august 2025, Judecătoria Roman a emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.
Acesta a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori.
După reținerea acestuia, autoritățile l-au escortat și depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, unde își va executa pedeapsa privativă de libertate.
