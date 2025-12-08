Prins băut la volan, un bărbat din Gârda de Sus este cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea

Un bărbat, de 52 de ani, din Gârda de Sus a fost depistat în timp ce conducea un autoturism sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,69 mg/litru.

Conform IPJ Alba, la data de 7 decembrie 2025, în jurul orei 19.00, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DC 162, pe raza localității Gârda de Sus, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din Gârda de Sus.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,69 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

