VIDEO | Tată și fiu din Bucerdea Grânoasă, REȚINUȚI de poliție: Au amenințat cu un cuțit, pe stradă, un bărbat. Sunt cercetați de oamenii legii

Tată și fiu din Bucerdea Grânoasă, REȚINUȚI de poliție: Au amenințat cu un cuțit, pe stradă, un bărbat. Sunt cercetați de oamenii legii

Doi bărbați, tată și fiu, din Bucerdea Grânoasă, au fost reținuți de polițiștii din Blaj, fiind acuzați de amenințare și port ilegal de obiecte periculoase. Cei doi ar fi provocat un scandal pe o stradă din localitate, unde l-ar fi amenințat pe un consătean cu un cuțit.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 decembrie 2025, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 47 de ani, respectiv, 25 de ani, ambii din localitatea Bucerdea Grânoasă, cercetați pentru amenințare și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 7 decembrie 2025, bărbatul de 25 de ani s-ar fi deplasat pe strada Ion Maiorescu din localitatea Bucerdea Grânoasă, având asupra sa un cuțit și fiind însoțit de tatăl său, în vârstă de 47 de ani, și i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență unui bărbat, în vârstă de 36 de ani, din aceeași localitate, provocându-i acestuia o stare de temere.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

