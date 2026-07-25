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Pensii 2026 | Ce trebuie să faci ca să-ți recuperezi banii dacă nu te găsește acasă poștașul care aduce pensia

Ioana Oprean

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Pensii 2026 | Ce trebuie să faci ca să-ți recuperezi banii dacă nu te găsește acasă poștașul care aduce pensia

Reprezentanții Casei Naționale de Pensii au explicat ce se întâmplă în situația în care un pensionar nu este acasă în momentul în care poștașul îi aduce pensia. Instituția a precizat care este procedura de recuperare a banilor, unde sunt păstrate taloanele de pensie neîncasate și care este calendarul plăților, în funcție de modalitatea de încasare aleasă, scrie romaniatv.net.

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Ce faci dacă nu ești acasă atunci când vine poștașul

Pensionarii care primesc pensia prin Poșta Română și nu sunt găsiți la domiciliu trebuie să știe că au la dispoziție un termen limitat pentru a-și ridica banii. În această situație, factorul poștal lasă un aviz, iar pensia și documentele aferente pot fi ridicate de la oficiul poștal.

Potrivit Casei Naționale de Pensii, sumele pot fi încasate în cel mult două zile lucrătoare după ultima zi de plată din luna respectivă. Dacă acest termen este depășit, pensia este returnată casei teritoriale de pensii, iar beneficiarul va trebui să solicite reordonanțarea plății.

Ce se întâmplă cu talonul mov

Pentru pensionarii care își primesc pensia în cont bancar, dar nu sunt acasă atunci când este distribuit talonul mov, documentul rămâne la oficiul poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii.

Începând din martie 2021, taloanele neridicate nu mai sunt returnate imediat caselor teritoriale de pensii. Acestea sunt arhivate la oficiile județene de poștă sau la oficiile poștale pentru o perioadă de 24 de luni.

La solicitarea beneficiarului sau a unei persoane împuternicite, talonul poate fi retransmis la domiciliu. După expirarea perioadei de arhivare de doi ani, documentele sunt trimise către casele teritoriale de pensii.

Calendarul plății pensiilor

Casa Națională de Pensii Publice reamintește că pensiile sunt achitate lunar, în funcție de opțiunea aleasă de fiecare beneficiar.

*Prin cont bancar: viramentele sunt efectuate, de regulă, în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13.

*Prin Poșta Română: distribuirea pensiilor la domiciliu are loc în intervalul 1–15 al fiecărei luni.

Autoritățile recomandă pensionarilor care nu reușesc să ridice pensia în termenul stabilit să ia legătura cât mai rapid cu casa teritorială de pensii pentru reordonanțarea plății și evitarea unor întârzieri suplimentare.

sursa: romaniatv.net

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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