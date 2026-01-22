Primele amicale pentru conjudețenele din eșalonul terț | CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia, dueluri cu divizionare secunde, vezi programul
Primele partide amicale pentru conjudețenele din eșalonul terț | CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia, dueluri cu divizionare secunde, vezi programul
Cele 5 formații din Alba care activează în Seria 7 din Liga 3 au la finele acestei săptămâni primele jocuri de verificare din 2026, meciuri programate sâmbătă, 24 ianuarie, pe lista oponentelor fiind și două formații din eșalonul secund.
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia: impresiile antrenorului Dragoș Militaru la reunire | „Alb-negrii” au 4 tineri jucători în probe
Astfel, de la ora 12.00, pe terenul sintetic de la Micești, liderul CSM Unirea Alba Iulia, la primul test sub comanda noului antrenor Dragoș Militaru, va întâlni pe CSC Șelimbăr (locul 16), pregătită de Eugen Beza, adversarul „alb-negrilor” cu SCM Rm. Vâlcea la barajul de promovare din vara trecută.
CS Universitar Alba Iulia are, tot la ora 12.00, confruntare externă cu ASA Târgu Mureș, clasată pe poziția a patra în ierarhia Ligii 2. Acasă, pe Stadionul din Parcul „Avram Iancu” va evolua, la aceeași oră, CIL Blaj, împotriva Academicii Târgu Mureș, prima clasată în Liga 4 din județul Mureș.
Metalurgistul Cugir are programat un test cu Viitorul Sântimbru (campioana de iarnă din SuperLiga Alba), însă nu e certă locația, fie pe „Pielarul” din Sebeș, fie la Micești, după jocul Unirii Alba Iulia, și implicit nici ora de disputare.
Pentru Hidro Mecanica Șugag, „lanterna roșie” a seriei, este o partidă de verificare în deplasare, la ora 14.00, cu Inter Stars Sibiu (locul 6 în Seria 6), echipă care l-a instalat pe Mihai Ianc pe banca tehnică în detrimentul lui Călin Moldovan, ajuns la Măgura Codlea (locul secund în Liga 4 Brașov).
