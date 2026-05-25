Parteneriat extins între Consiliul Județean Alba și autoritățile din Cugir pentru realizarea Centrului multicultural Dr. Ioan Mihu

Un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT – Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT – Orașul Cugir prin Consiliul local al orașului Cugir pentru realizarea în comun a Proiectului tehnic de execuție și a execuției lucrărilor la obiectivul de investiții: „Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir” se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Alba de joi, 28 mai 2026.

Este vorba în fapt de extindere a unui parteneriat care a fost pus la lucru și în fzele incipiente ale proiectului.

Dr. Ioan Mihu, personalitate proeminentă a Transilvaniei sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX, a fost unul dintre cei mai aprigi susținători ai emancipării politice, economice, sociale și culturale a românilor ardeleni, fiind totodată un ilustru luptător pentru îndeplinirea idealului național.

Ioan Mihu s-a născut la 17 octombrie 1854 la Vinerea, din țărani fruntași, tatăl său fiind un cunoscut om de afaceri cu lemn din zonă.

Pentru punerea în valoare a personalității acestui mare luptător pentru drepturilor românilor transilvăneni și a patrimoniului cultural local și județean, cele două UAT-uri doresc reabilitarea casei memoriale Dr. Ioan Mihu din Vinerea și transformarea acesteia într-un Centru multicultural.

„Investiția avută în vedere este una de interes județean, regional și urmăreşte crearea unui centru cultural multifuncțional, la standarde europene, dotat cu toate mijloacele tehnice necesare pentru atingerea scopului propus.

Obiectivul de investiții „Centrul multicultural dr. Ioan Mihu, Cugir” se va realiza pe terenul în suprafaţă totală de 1.975 mp, situat administrativ la adresa str. Principală, nr. 172, localitatea Vinerea, județul Alba. Fiecare asociat deține în proprietate o cotă de 1/2 din suprafața totală destinată realizării investiției.

În prima fază, Județul Alba prin Consiliul Județean s-a asociat cu UAT Cugir prin Consiliul Local, pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție(DALI) al acestei investiții, studiu care cuprinde soluția constructivă, descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi”, se arată în raportul de specialitate asociat proiectului de hotărâre.

