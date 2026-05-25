Parteneriat extins între Consiliul Județean Alba și autoritățile din Cugir pentru realizarea Centrului multicultural Dr. Ioan Mihu
Parteneriat extins între Consiliul Județean Alba și autoritățile din Cugir pentru realizarea Centrului multicultural Dr. Ioan Mihu
Un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT – Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT – Orașul Cugir prin Consiliul local al orașului Cugir pentru realizarea în comun a Proiectului tehnic de execuție și a execuției lucrărilor la obiectivul de investiții: „Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir” se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Alba de joi, 28 mai 2026.
Este vorba în fapt de extindere a unui parteneriat care a fost pus la lucru și în fzele incipiente ale proiectului.
Dr. Ioan Mihu, personalitate proeminentă a Transilvaniei sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX, a fost unul dintre cei mai aprigi susținători ai emancipării politice, economice, sociale și culturale a românilor ardeleni, fiind totodată un ilustru luptător pentru îndeplinirea idealului național.
Ioan Mihu s-a născut la 17 octombrie 1854 la Vinerea, din țărani fruntași, tatăl său fiind un cunoscut om de afaceri cu lemn din zonă.
Pentru punerea în valoare a personalității acestui mare luptător pentru drepturilor românilor transilvăneni și a patrimoniului cultural local și județean, cele două UAT-uri doresc reabilitarea casei memoriale Dr. Ioan Mihu din Vinerea și transformarea acesteia într-un Centru multicultural.
„Investiția avută în vedere este una de interes județean, regional și urmăreşte crearea unui centru cultural multifuncțional, la standarde europene, dotat cu toate mijloacele tehnice necesare pentru atingerea scopului propus.
Obiectivul de investiții „Centrul multicultural dr. Ioan Mihu, Cugir” se va realiza pe terenul în suprafaţă totală de 1.975 mp, situat administrativ la adresa str. Principală, nr. 172, localitatea Vinerea, județul Alba. Fiecare asociat deține în proprietate o cotă de 1/2 din suprafața totală destinată realizării investiției.
În prima fază, Județul Alba prin Consiliul Județean s-a asociat cu UAT Cugir prin Consiliul Local, pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție(DALI) al acestei investiții, studiu care cuprinde soluția constructivă, descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi”, se arată în raportul de specialitate asociat proiectului de hotărâre.
foto: arhivă (cu rol ilu strativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Cine a câștigat prima ediție „Alba Mall Open” la table: „Două zile intense de competiție, emoții și strategie”
Cine a câștigat prima ediție „Alba Mall Open” la table: „Două zile intense de competiție, emoții și strategie” Cosmin Gheoghiu este primul campion din istoria „Alba Mall Open” la table. Acesta a ocupat Locul I și a câștigat marele premiu de 1.000 de euro. „După două zile intense de competiție, emoții și strategie, prima ediție […]
FOTO | Circa 7.000 de vizitatori la Palatul Principilor Transilvaniei, Muzeul Principia și Casa Memorială Camil Velican la Noaptea Muzeelor 2026
Circa 7.000 de vizitatori la Palatul Principilor Transilvaniei, Muzeul Principia și Casa Memorială Camil Velican la Noaptea Muzeelor 2026 Sâmbătă seară, Alba Iulia a vibrat prin cultură și istorie. Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican au devenit locurile preferate de întâlnire pentru mii de localnici și turiști, în cadrul evenimentului […]
Bărbat din Petrești, prins de polițiștii din Hunedoara în timp ce circula, pe DN7, un vehicul pe 2 roți neînmatriculat și fără a deține permis de conducere
Bărbat din Petrești, prins de polițiștii din Hunedoara în timp ce circula, pe DN7, un vehicul pe 2 roți neînmatriculat și fără a deține permis de conducere Un bărbat de 46 de ani, din Petrești, județul Alba, a fost depistat în trafic de polițiștii din Hunedoara în timp ce conducea un vehicul pe 2 roți […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 7 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO, actualizată
Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 7 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO,...
Rusalii 2026 | Mai puține rezervări pentru minivacanță din cauza reducerii valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare. Avertismentul transmis de vicepreședintele ANAT
Rusalii 2026 | Mai puține rezervări pentru minivacanță din cauza reducerii valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare....
Știrea Zilei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru derularea investiției în valoare de peste 200 de milioane de lei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru...
FOTO | Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș”
Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta...
Curier Județean
Parteneriat extins între Consiliul Județean Alba și autoritățile din Cugir pentru realizarea Centrului multicultural Dr. Ioan Mihu
Parteneriat extins între Consiliul Județean Alba și autoritățile din Cugir pentru realizarea Centrului multicultural Dr. Ioan Mihu Un proiect de...
FOTO | Cine a câștigat prima ediție „Alba Mall Open” la table: „Două zile intense de competiție, emoții și strategie”
Cine a câștigat prima ediție „Alba Mall Open” la table: „Două zile intense de competiție, emoții și strategie” Cosmin Gheoghiu...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...