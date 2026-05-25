Profesorii, testați la psihiatru o dată la patru ani: Regula, aplicată atât pentru cei care sunt deja la catedră, cât și pentru cei care vor să devină dascăli. ,,Unii au derapaje grave de tot”

După un val de incidente la ore, dascălii din România sunt obligaţi să facă şi o evaluare psihiatrică, pe lângă examenul clinic şi adeverinţa de la medicul de familie.

Astfel, dosarul celor care vor sa devină profesori a devenit mai stufos din acest an, iar noua regulă se aplică o dată la patru ani şi celor care sunt deja angajaţi la catedră.

Tulburări psihice depresive, de personalitate, fobii anxioase, schizofrenie sau tulburări bipolare. Sunt afecţiunile neuropshice pe care medicul specialist trebuie să le evalueze înainte să îi dea acordul candidatului să se înscrie la concursul de titularizare din învăţământ. Noua regulă impusă de Ministerul Educaţiei împreună cu Ministerul Sănătăţii schimbă criteriile de departajare între dascăli.

„Constă într-o consultaţie, nu e o explorare pentru identificarea unei boli, ci este mai degrabă o certificare a stării de sănătate. După ce am stabilit identitatea persoanei, o sumă oarecare de întrebări cu privire la ultimul an din viață și spun că am nevoie de răspunsuri oneste. Este o procedură necesară, aliniere legislativă, pentru că avem alte profesii unde standardul a fost impus – magistrați, medici”, explică Gabriel Diaconu, medic psihiatru.

Evaluarea psihiatrică se face și pentru cadrele didactice deja angajate, o dată la patru ani.

Pentru ca dosarul să fie complet, profesorul are nevoie de un aviz din partea medicului specialist psihiatru, dar și de o adeverință din partea medicului de familie. În plus, trebuie să meargă și la o consultație specifică de medicina muncii, care include o anamneză medicală, una profesională, dar şi un examen clinic.

Părinţii susţin noua lege: ,,S-a întâmplat ca anumiți profesori să întreacă limita interacțiunii cu copii, cu părinți, s-a ajuns la această necesitate”, explică Eugen Ilea, Asociația Părinților.

În urmă cu câteva săptămâni, un profesor din Vaslui a fost plasat sub control judiciar dupa ce ar fi agresat sexual o eleva. Luna trecută, o educatoare din București a fost cercetată după ce ar fi bătut copiii de grădiniță, iar la începutul anului, un profesor a fost filmat în timpul unei crize la catedră.

Examenul scris pentru ocuparea a unui post în sistemul de învăţământ are loc în luna iulie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI