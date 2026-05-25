Reguli noi pentru proprietarii care închiriază camere sau apartamente în regim hotelier turiștilor: Trebuie să aibă casă de marcat şi să ofere bon fiscal
Începând de luna aceasta, proprietarii care închiriază o cameră din locuinţa proprie sau un apartament întreg turiştilor trebuie să joace după regulile hotelurilor: adică să aibă casă de marcat şi să ofere bon fiscal.
Un regulament la nivel european a stabilit schimbarea, o schimbare care practic încearcă să facă ordine într-o piaţă care a crescut rapid în ultimii ani. Cât de pregătiţi sunt însă proprietarii pentru ea?
Vorbim despre schimbări care vizează pe proprietarii care închiriază apartamente în regim hotelier, dar și pe cei care oferă spre cazare doar o cameră din propria locuință.
Practic de acum, aceștia trebuie să aibă case de marcat și să emită bun fiscal pentru turiști, indiferent dacă închiriază pentru una sau două nopți, ori pentru perioade mai lungi.
Reguli noi pentru proprietari
Noile reguli apar în contextul implementării unui regulament european, care cere statelor membre să creeze un sistem de evidență pentru unitățile de cazare și gazde. Asta înseamnă că proprietățile vor trebui înregistrate oficial și vor primi un număr unic de identitate.
Mai mult decât atât, platformele online, prin care sunt promovate aceste locuințe, vor transmite informații despre activitatea gazdelor, iar autoritățile vor avea o imagine mai clară asupra pieței de închirieri turistice.
Măsurile sunt văzute ca un pas către fiscalizare și o mai bună evidență a apartamentelor și camerelor oferite spre închiriere.
