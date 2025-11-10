Prime lunare de peste 1.000 de lei pentru tinerii care se angajează pentru prima dată. Statul pregătește un nou pachet de sprijin

Prime lunare de peste 1.000 de lei pentru tinerii care se angajează pentru prima dată

Tinerii care își găsesc primul loc de muncă ar putea beneficia de prime lunare acordate de stat, potrivit unui proiect de lege lansat în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Inițiativa propune modificarea Legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Potrivit Mediafax.ro, proiectul include 18 măsuri care vizează, printre altele, sprijinirea tinerilor aflați la început de carieră, reintegrarea persoanelor vulnerabile – precum victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane – dar și susținerea mamelor cu cel puțin trei copii.

„Primul loc de muncă”, sprijin pentru stabilitate

Una dintre noutăți este introducerea primei de stabilitate pentru tinerii aflați la „primul loc de muncă”. Aceasta se adresează persoanelor cu vârste între 16 și 30 de ani, care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la programe de formare profesională.

Tinerii angajați vor primi 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în al doilea an, pentru a încuraja continuitatea și dezvoltarea profesională. În paralel, angajatorii care încadrează astfel de persoane vor beneficia de o subvenție lunară de 2.250 de lei, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri.

Sprijin pentru persoanele vulnerabile

Proiectul extinde și accesul la măsuri de sprijin pentru persoanele aflate în situații de risc. Victimele violenței domestice și ale traficului de persoane vor avea acces la programe dedicate de integrare profesională și sprijin financiar. Angajatorii care le oferă un loc de muncă vor putea primi, la rândul lor, o subvenție lunară de 2.250 de lei.

De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin trei copii vor beneficia de o subvenție similară, pe o perioadă de 12 luni, cu obligația de a menține contractul de muncă pentru cel puțin 18 luni.

Măsuri pentru angajatori

Proiectul prevede și simplificarea procedurilor administrative și creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenționarea angajării – de la 45 la 50 de ani. Totodată, persoanele din grupuri vulnerabile vor fi incluse în categoriile eligibile pentru măsuri active de ocupare, precum consilierea profesională, formarea, medierea muncii sau certificarea competențelor.

Autoritățile subliniază că noile măsuri vin și în sprijinul angajatorilor, în contextul în care deficitul de forță de muncă rămâne ridicat. În prima jumătate a anului 2025, în România au fost declarate peste 307.000 de locuri de muncă vacante, dintre care mai mult de 191.000 au fost raportate repetat, semn al lipsei de personal stabil, în special în zonele defavorizate.

