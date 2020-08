Primarul orașului Cugir, Adrian Teban și-a depus candidatura la alegerile locale pentru un nou mandat

Primarul Cugirului Adrian Teban și-a depus astăzi, 17 august, dosarul de candidatură pentru un nou mandat de primar, alături de echipa PNL Cugir propusă pentru Consiliul Local.

La ieșirea de la Biroul Electoral de Circumscripție, Adrian Teban a declarat că și-a depus candidatura „într-un gest firesc, de responsabilitate față de angajamentele pe care și le-a asumat față de oamenii din Cugir.

Avem proiecte importante de implementat în următorii ani, în infrastructură, sănătate, învățământ, în domeniul social, proiecte la care am muncit de 2-3 ani și pentru care am primit fonduri nerambursabile. Urmează multă muncă, nu doar pentru a implementa cele 16 proiecte finanțate cu bani europeni, ci și pentru a pregăti investițiile de care orașul are nevoie în continuare și pentru care vom avea șansă să accesăm fonduri în exercițiul financiar 2020-2027.

Pentru toate acestea este nevoie de experiență, de viziune, de continuitate.” a declarat actualul primar, Adrian Teban, candidat la Primăria Cugir pentru a cincea oară.

În ceea ce piveste echipa de consilieri pe care liberalii o propun, Adrian Teban a declarat că ” este o echipa capabilă, o echipa formată din tineri din domenii diverse de activitate și din personalități cu exeperiența, cunoscute și recunoscute în oraș pentru profesionalismul, verticalitatea și seriozitatea de care au dat dovadă de-a lungul viețîi lor profesionale. Ne bucurăm că sunt și oameni noi pentru Consiliul Local și ii așteptăm să lucrăm împreună pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a Cugirului”

Pe lista PNL propusă pentru Consiliul Orașului Cugir se află Călin Furdui, Terezia Mureșan, Ioan Ferchian, Tatiana Petric, Rafael Popescu, Flaviu Roșian, Rodica Cristina Florea, Claudiu Mărginean, Maria Elena Balosin, Cristian Uritescu, Mariana Pereanu, Traian Eugen Brandas, Irina Mihăilă, Florin Arion, Sorin Onesc, Maria Elena Ion, Tudor Călin Berian, Marius Jibotean, Camelia Dumitrean, Radu Ispas, Dorin David, Mihaela Camelia Barzu, Răzvan Mara.