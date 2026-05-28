PENSII 2026 | Aproape jumătate dintre români cer salarii și pensii mai mari – brarometru INSCOP

Românii intră în vara anului 2026 cu două mari preocupări care domină agenda publică: corupția și dificultățile economice. Potrivit unui sondaj recent, aproape 28% dintre respondenți consideră că fenomenul corupției reprezintă cea mai gravă problemă a țării.

În același timp, aproape jumătate dintre cei chestionați spun că principala prioritate pentru următoarele șase luni ar trebui să fie majorarea salariilor și pensiilor, pe fondul presiunii tot mai mari asupra nivelului de trai.

Barometrul, realizat de INSCOP Research în perioada 11-14 mai 2026, arată și clivaje puternice între electoratele partidelor și între diferite categorii sociale, de la priorități economice până la percepția asupra principalelor probleme ale României.

Întrebați ce măsuri ar trebui să fie prioritare în următoarele șase luni, 48,2% dintre români au indicat creșterea salariilor și pensiilor. Reducerea taxelor este menționată de 33,7% dintre respondenți, iar atragerea fondurilor europene de 26,1%.

Reducerea cheltuielilor statului este considerată prioritară de 25,8% dintre respondenți, iar combaterea evaziunii fiscale de 22,7%. Stabilitatea politică și acordul între partide sunt invocate de 16,4% dintre cei chestionați.

