Dosarul bărbatului acuzat că a atacat o fetiță de 12 ani în Alba Iulia, în faza de cameră preliminară pe rolul Tribunalului Alba
Dosarul care îl vizează pe bărbatul din Alba Iulia acuzat că a atacat o fetiță de 12 ani este în faza de cameră preliminară pe rolul Tribunalului Alba, de miercuri, 27 mai 2026.
Cauza este instrumentată sub acuzațiile de tentativă de omor și lovire sau alte violențe.
Atac violent care a șocat comunitatea din Alba Iulia
Incidentul s-a petrecut în data de 8 mai 2026, pe strada Francisca din Alba Iulia, unde o minoră în vârstă de 12 ani a fost atacată cu un obiect ascuțit de către un bărbat de 45 de ani, despre care presa locală a relatat că era vecin cu familia victimei. Potrivit anchetatorilor, agresorul ar fi fugit imediat după atac, însă a fost identificat și prins la scurt timp de polițiști.
Conform informațiilor apărute în presa locală, fata a suferit răni grave, fiind transportată de urgență la spital. Medicii au constatat traumatisme multiple, inclusiv plagă înjunghiată și pneumotorace, copila fiind internată și monitorizată în secția ATI.
Procurorii au schimbat încadrarea juridică
Inițial investigat pentru agresiune, cazul a căpătat rapid o dimensiune mult mai gravă. Procurorii au decis schimbarea încadrării juridice în tentativă de omor, apreciind că violențele exercitate asupra minorei au pus în pericol viața acesteia. Suspectul a fost prezentat judecătorilor de la Tribunalul Alba, care au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
În motivarea măsurii preventive, instanța a reținut existența unor indicii privind comiterea infracțiunilor de tentativă la omor și lovire sau alte violențe.
Conflict mai vechi între familii
Din informațiile prezentate de presa locală și discutate inclusiv în spațiul online, între agresor și familia victimei ar fi existat un conflict mai vechi, generat de litigii civile privind accesul pe o stradă din cartier. Potrivit relatărilor, disputa s-ar fi amplificat în timp, iar atacul ar fi avut loc pe fondul acestor tensiuni.
Totodată, Judecătoria Alba Iulia a emis ulterior un ordin de protecție pe o perioadă de 12 luni împotriva inculpatului, după ce anchetatorii au stabilit că atât minora, cât și tatăl acesteia ar fi fost victime ale agresiunii.
Dosarul intră în faza de judecată
Intrarea dosarului pe rolul Tribunalul Alba marchează trecerea cauzei din etapa de urmărire penală către faza de cameră preliminară și, ulterior, către judecata pe fond. Instanța urmează să analizeze probele strânse de procurori, declarațiile martorilor, expertizele medico-legale și circumstanțele exacte ale atacului.
Cazul a provocat reacții puternice în comunitatea locală și în mediul online, numeroși oameni cerând pedepsirea severă a agresorului, având în vedere gravitatea faptelor și vârsta victimei.
foto: arhivă
