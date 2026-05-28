Investigații medicale cu echipamente de vârf la nivel mondial, la spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia. Spitalul are în luna mai o ofertă limitată, de 50% reducere la prețul investigațiilor gastroenterologice

Pentru mulți oameni, investigații precum o endoscopie sau o colonoscopie sunt o sursă majoră de anxietate. Însă acestea se numără printre cele mai importante arme pe care le are medicina modernă pentru prevenția și depistarea timpurie a afecțiunilor gastro-intestinale, dintre care unele foarte serioase, precum cancerele digestive.

Pentru mulți pacienți, simpla idee a unei endoscopii este suficientă pentru a amâna consultația medicală timp de luni sau chiar ani. Însă temerile nu mai sunt de mult justificate. Tehnologia modernă a evoluat mult, iar cele mai noi aparate pentru explorarea tractului digestiv oferă un grad mult îmbunătățit de precizie și confort pentru pacient.

Din această lună, spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia a adus în România unul dintre cele mai avansate echipamente de investigații exploratorii din lume, Fujifilm ELUXEO 8000 4K, singurul din România dotat cu un colonoscop 4K de înaltă performanță.

Lansat în septembrie 2025, ELUXEO 8000 permite realizarea de colonoscopii și gastroscopii la rezoluție 4K. Cu ajutorul iluminării simultane cu patru LED-uri MULTI-LIGHT, acesta permite vizualizarea de imagini endoscopice de cea mai înaltă calitate, cu o acuratețe și un contrast excepțional. Astfel, medicul poate vedea mult mai clar, în interiorul tractului digestiv, structuri fine precum rețeaua vasculară și mucoasele. Rezolutia mare permite vizualizarea leziunilor mici, polipi și identificarea leziunilor cu potențial de evoluție spre o neoplazie, identificând o largă varietate de modificări: de la hemoragii la modificări inflamatorii ale mucoasei, ulcerații, polipi și tumori, hernia hiatală sau ciroza hepatică.

În plus, sistemul integrează CAD EYE, un modul bazat pe inteligență artificială care sprijină medicul în identificarea rapidă a leziunilor și ajută la depistarea polipilor hiperplastici sau canceroși.

Atât endoscopia digestivă superioară, cât și colonoscopia le permit medicului să examineze direct interiorul tractului gastrointestinal și, foarte important, să recolteze biopsii pentru analiză microscopică. În multe cazuri, aceste proceduri nu au doar rol diagnostic, ci și terapeutic: polipii pot fi îndepărtați pe loc, iar unele sângerări digestive pot fi tratate chiar în timpul investigației.

“Suntem foarte mândri că suntem primii din România care am pus în funcțiune, la spitalul nostru din Alba Iulia, acest echipament de vârf dela Fujifilm în domeniul imagisticii medicale, grație căruia pacienții noștri vor beneficia de cele mai bune servicii, pentru un diagnostic precis”, spune dr. Teodor Holhoș, fondatorul spitalului care îi poartă numele. “Această realizare se adaugă celorlalte premiere medicale pe care le-am realizat în România în domeniul chirurgiei oftalmologice, specializare în care suntem lider la nivel național. În tot ceea ce facem, a rămas o constantă faptul că folosim echipamente de top, produse de lideri mondiali în tehnică medicală, de la ZEISS la Fujifilm. Iar dotările și calificarea personalului nostru ne permit să le oferim pacienților noștri servicii medicale la același nivel ca în Vestul Europei.”

Cu această ocazie, spitalul Dr. Holhoș lansează o ofertă specială pentru pacienții din Transilvania și nu numai: reducere de 50% pentru gastroscopia, respectiv colonoscopia cu Fujifilm ELUXEO 8000 (300 de lei, preț redus de la 600 de lei), precum și un preț special pentru pachetul cu gastroscopie și colonoscopie – 500 de lei, preț redus de la 1.100 de lei. Prețul consultației este inclus, iar programările se pot face la numărul 0358 880 006.

Ce este endoscopia digestivă superioară?

Endoscopia digestivă superioară, denumită uneori și gastroscopie, investighează esofagul, stomacul și prima porțiune a intestinului subțire, duodenul. Procedura presupune introducerea prin gură a unui tub subțire și flexibil prevăzut cu cameră video și o sursă de lumină.

Când trebuie să facem endoscopia digestivă superioară?

Investigația este recomandată frecvent pacienților care prezintă simptome precum arsuri persistente la stomac, dureri abdominale, dificultăți la înghițire, greață, vărsături repetate, anemie fără o cauză clară sau scădere inexplicabilă în greutate.

Endoscopia poate identifica un larg spectru de afecțiuni, de la ulcerul gastric sau duodenal (pentru care investigația este obligatorie) la boala de reflux gastroesofagian.

Pentru ce este recomandată endoscopia digestivă superioară: infecția cu Helicobacter pylori și ulcerul

Ulcerul gastric sau duodenal este asociat cu infecția cu Helicobacter pylori, o bacterie care colonizează mucoasa stomacală și care este implicată inclusiv în apariția gastritei cronice și chiar a cancerului de stomac. Potrivit studiilor recente, Helicobacter pylori este responsabilă pentru majoritatea cazurilor de cancer gastric la nivel mondial.

Endoscopia permite identificarea ulcerelor și recoltarea biopsiilor necesare pentru confirmarea infecției.

Boala de reflux gastroesofagian

Una dintre cele mai frecvente indicații pentru endoscopie este boala de reflux gastroesofagian. Refluxul apare atunci când acidul gastric urcă din stomac în esofag, provocând o senzație de arsură în capul pieptului și/sau regurgitații acide.

În formele sale cronice, boala de reflux poate produce inflamația mucoasei esofagiene și poate determina apariția esofagitei și esofagului Barrett, o modificare precanceroasă asociată cu risc crescut de cancer esofagian. Din acest motiv, persoanele cu simptome persistente de reflux, necesită evoaluare endoscopică.

Medicii recomandă endoscopia în special pacienților care prezintă simptome de alarmă: dificultăți la înghițire, anemie, sângerări digestive, scădere inexplicabilă în greutate sau dureri persistente de stomac.

Cancerul de stomac și screeningul persoanelor cu risc

Anumite categorii de pacienți necesită monitorizare atentă, inclusiv prin intermediul unor investigații precum endoscopia. Printre factorii de risc pentru cancerul gastric se numără:

– infecția cronică cu Helicobacter pylori;

– istoric familial de cancer de stomac;

– gastrita atrofică;

– fumatul și/sau consumul excesiv de alcool;

– alimentația bogată în produse afumate și procesate.

Pacienții cu astfel de factori de risc trebuie evaluați individual de medicul gastroenterolog.

Boala celiacă și alte boli inflamatorii

Endoscopia digestivă superioară este utilă și pentru diagnosticarea bolii celiace, o afecțiune autoimună declanșată de dificultatea organismului de a metaboliza glutenul, un amestec de proteine care este prezent în aluaturi (pâine, paste, biscuiți etc.), în cereale și chiar în bere. Pacienții cu boală celiacă pot prezenta balonare, diaree cronică, anemie, oboseală sau scădere în greutate. Prin biopsii recoltate din duoden, medicul poate confirma modificările caracteristice ale mucoasei intestinale.

De asemenea, investigația este importantă pentru diagnosticul gastritelor autoimune, al bolii Crohn și al unor forme rare de cancer.

Colonoscopia, esențială pentru prevenția cancerului colorectal

Colonoscopia examinează rectul și întregul colon. Procedura este considerată standardul în depistarea cancerului colorectal și a polipilor pre-canceroși.

Cancerul colorectal este considerat un “ucigaș tăcut” pentru că este adesea diagnosticat în stadii târzii, când este dificil sau imposibil de tratat. Este una dintre principalele cauze de mortalitate prin cancer în întreaga lume, dar vestea bună este că poate fi prevenit în multe cazuri, cu condiția ca pacientul să își facă investigațiile recomandate.

Majoritatea cancerelor colorectale apar din polipi adenomatoși, formațiuni benigne (dar cu potențial de transformare în leziuni maligne) care, în timp, pot evolua spre cancer. Evoluția durează adesea ani de zile, ceea ce oferă medicilor și pacienților o fereastră importantă de timp pentru intervenție. Nu toți polipii se transformă în cancer, dar adenoamele au potențial malign. Cu cât polipii sunt mai mari și mai numeroși, cu atât riscul crește.

În timpul colonoscopiei, polipii pot fi identificați și îndepărtați imediat, reducând semnificativ riscul apariției cancerului colorectal. În plus, diagnosticarea timpurie a cancerelor digestive crește dramatic șansele de supraviețuire și permite tratamente mai puțin agresive. În multe situații, un cancer descoperit într-un stadiu incipient poate fi vindecat.

Screeningul, recomandat după vârste de 45-50 de ani

În ultimii ani, în practica medicală se recomandă screeningul colorectal începând de la vârsta de 45 de ani, pe fondul creșterii numărului de cazuri de cancer colorectal la adulți tineri. Conform ghidurilor actuale, persoanele fără simptome și fără istoric familial de cancer colorectal ar trebui să efectueze o colonoscopie la interval de aproximativ 10 ani, sau teste de screening noninvazive, urmate de colonoscopie dacă rezultatele sunt pozitive.

Pentru pacienții cu risc crescut, screeningul începe mai devreme și este repetat mai frecvent.

Cine are nevoie de colonoscopie înainte de 45 de ani

Există numeroase situații în care medicii recomandă colonoscopia la vârste mai tinere:

– istoric familial de cancer colorectal;

– rude de gradul întâi diagnosticate cu polipi avansați;

– boli inflamatorii intestinale precum rectocolita ulcero-hemoragică sau boala Crohn;

– sindroame genetice precum sindromul Lynch sau polipoza adenomatoasă familială;

– sângerări rectale;

– anemie inexplicabilă;

– modificări persistente ale tranzitului intestinal;

– scădere neintenționată în greutate.

Se recomandă ca rudele de gradul întâi ale unui pacient cu cancer colorectal să înceapă screeningul cu cel puțin zece ani înainte de vârsta la care a fost diagnosticată persoana din familie.

Endoscopia digestivă superioară și colonoscopia joacă astfel un rol crucial. Screeningul colonoscopic pentru depistarea și excizia polipilor pre-canceroși reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de reducere a mortalității prin

cancer colorectal. Un control efectuat la timp poate face diferența dintre o leziune tratabilă și un cancer diagnosticat tardiv.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI