ASTĂZI | Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe Autostrada A10, sensul Turda-Sebeș: Reparații la partea carosabilă în perioada de garanție

Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe Autostrada A10, sensul Turda-Sebeș: Ce lucrări se vor face

Pe data de 28 mai 2026, în intervalul orar 07:00-16:00, se vor institui restricții de circulație pe Autostrada A10, calea 2, sensul Turda-Sebeș.

Potrivit DRDP Cluj, restricțiile de circulație se vor institu pe banda I și banda de urgență, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție.

,,Joi, 28.05.2026, în intervalul orar 07:00-16:00, se vor institui restricții de circulație pe Autostrada A10, km 0+900, calea 2 (sensul Turda-Sebeș), banda I și banda de urgență, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție.

Circulația se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză.

Lucrările sunt executate de către Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră.”, se arată într-un mesaj publicat de DRDP Cluj.

Șofer de 62 de ani, din Crăciunelu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan, deși avea dreptul de conducere anulat

Șofer de 62 de ani, din Crăciunelu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan, deși avea dreptul de conducere anulat Un șofer de 62 de ani, din Crăciunelu de Jos, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan cu dreptul de conducere anulat.

Citește mai mult

ACCIDENT în Alba Iulia: Vârstnic de 91 de ani, lovit de o șoferiță 24 de ani, în timp ce traversa regulamentar pe strada București

ACCIDENT în Alba Iulia: Vârstnic de 91 de ani, lovit de o șoferiță 24 de ani, în timp ce traversa regulamentar pe strada București Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, pe strada București din Alba Iulia. O șoferiță de 24 de ani a lovit un vârstnic de 91 de ani, care traversa regulamentar.

Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, cetățean de onoare al unei comune din Alba: Când îi va fi decernat titlul

Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, cetățean de onoare al unei comune din Alba: Când îi va fi decernat titlul Consiliul Local al Comunei Valea Lungă a aprobat, la mijlocul lunii mai 2026, un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei cosmonautului Dumitru Prunariu.

