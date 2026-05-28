ASTĂZI | Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe Autostrada A10, sensul Turda-Sebeș: Reparații la partea carosabilă în perioada de garanție

Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe Autostrada A10, sensul Turda-Sebeș: Ce lucrări se vor face

Pe data de 28 mai 2026, în intervalul orar 07:00-16:00, se vor institui restricții de circulație pe Autostrada A10, calea 2, sensul Turda-Sebeș.

Potrivit DRDP Cluj, restricțiile de circulație se vor institu pe banda I și banda de urgență, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție.

,,Joi, 28.05.2026, în intervalul orar 07:00-16:00, se vor institui restricții de circulație pe Autostrada A10, km 0+900, calea 2 (sensul Turda-Sebeș), banda I și banda de urgență, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție.

Circulația se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză.

Lucrările sunt executate de către Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră.”, se arată într-un mesaj publicat de DRDP Cluj.

