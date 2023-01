Primarul Gabriel Pleșa are cu 50% mai multi consilieri decât administrația precedentă, toți plătiți regește, cu sporuri de fonduri europene...

Parcare cu două etaje, pentru aproape 100 de mașini, în Alba Iulia. Primăria lansează în consultare publică

Elaborarea PUZ-ului pentru construirea parcări supraetajate a Spitalului Județean de Urgențe Alba a fost lansată în consultare publică, de către Primăria Alba Iulia.

PUZ-ul propune schimbarea functiunii zonei din DA zona institutiilor, serviciilor si echipamentelor publice dispersate in zona MA3 – subzone mixta cu regim de construire continuu, discontinuu sau punctual si inaltimi maxime de P+3 niveluri, in scopul construirii unei parcari supraetajate (S+P+2E) a Spitalului Judetean de Urgente Alba, cu un nr de aproximativ 100 locuri de parcare.

Situația actuală

Terenul studiat se afla in intravilanul loclaitatii Alba Iulia. Zona se transforma prin dezvoltarea infrastructurii municipiului Alba Iulia, datorita implementarii obiectivului investitiei – parcare supraetajata.

Folosinta actuala – teren curti constructii situat in intravilan. In proximitatea amplasamentului s-au realizat in ultimii ani mai multe investitii in reabilitarea fondului construit.

Propuneri de dezvoltare urbanistică

Se propune construirea unei parcari supraetajate (pentru cadrele medicale si pentru apartinatorii pacientilor si pentru riverani), ceea ce va conduce la amenajarea intregului sit (prin amenajarea spatiilor verzi, realizarea de alei carosabile si pietonale) si dezvoltarea infrastructurii municipiului Alba Iulia.

Pentru obiectivul investitiei, este propusa reamenajarea acceselor auto. Astfel, se propun doua accese auto in cladire (unul pentru riverani, iar al doilea pentru cadrele medicale si pentru apartinatorii pacientilor) si o

iesire. In cadrul sitului mai avem alte 2 accese auto, unul pentru a facilita accesul la parcarea clinicii medicale (cu un profil de 5m) si unul pentru autospeciale (cu un profil de 4m).

Constructia propusa va avea facilitat accesul autospecialelor integral pe 3 laturi si partial pe ce-a de-a patra.

Aleile pietonale vor avea zone cu latimea de minim 1,50m, care sa permita intoarcerea persoanelor imobilizate in scaune cu rotile.

Sistemul rutier propus se poate realiza in etape succesive, este cel mai indicat din punct de vedere ecologic, permitand totodata interventii facile la lucrarile tehnico-edilitare

Publicul este invitat să participe la dezbaterea publică ce va avea loc

la sediul Primăriei Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A.

Data și ora dezbaterii vor fi anunțate pe site-ul primăriei în termen de

maxim 7 zile de la finalizarea perioadei de consultare.

Observaţiile sunt necesare în vederea parcurgerii procesului de informare și consultare a publicului cu privire la

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, conform Ordinului 2701/2010.

Răspunsul la observaţiile primite va fi transmis pe e-mail sau prin poștă, în termen de maxim 10 zile de la

primire, în perioada 28.01.2023-06.02.2023(10 zile).