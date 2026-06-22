22-24 iunie 2026 | Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică: Vreme extremă în Alba și alte zone ale țării

Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică: Vreme extremă în Alba și alte zone ale țării

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, luni, 22 iunie 2026, informarea și atenționările meteo de vreme extremă, cu caniculă și instabilitate atmosferică, ce vizează Alba și alte zone ale României.

Conform unei informări meteo valabilă în intervalul 22 iunie, ora 10:30– 24 iunie, ora 21.00, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor României, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării.

Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării.

Un Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabil luni, 22 iunie 2026, în intervalul orar 12.00-21.00, vizează și județul Alba.

În intervalul menționat, la început în zona de munte, apoi în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

O altă atenționare meteo Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă marți, 23 iunie 2026, între orele 12.00 și 21.00, vizează și zonele montane din județul Alba.

În intervalul menționat, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI