VIDEO | A treia zi de grevă la STP Alba Iulia: Transportul public rămâne blocat din cauza protestului șoferilor. Salarii restante, acuzații reciproce și un conflict cu impact direct asupra locuitorilor municipiului

A treia zi de grevă la STP Alba Iulia: Transportul public rămâne blocat din cauza protestului șoferilor. Salarii restante, acuzații reciproce și un conflict cu impact direct asupra locuitorilor municipiului

Alba Iulia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din transportul public local din ultimii ani, după ce șoferii și angajații STP au declanșat o grevă spontană și au refuzat să mai iasă pe traseu.

Protestul, intrat joi, 18 iunie 2026în ziua a treia, a lăsat mii de călători fără autobuze, afectând deplasarea spre locurile de muncă, școli și alte puncte de interes din municipiu.

„Protestul va continua până când domnii de la primărie sau de la firmă ne vor da banii. Dacă nu se dau bani, nu avem cu ce să ne plătim ratele sau alte cheltuieli. Momentan, nu se știe nimic. Firma ne-a spus că, atunci când primăria va da banii, până atunci nu vom primi nimic. Este foarte greu.”, a explicat unul dintre șoferi pentru ziarulunirea.ro.

„Situația este destul de critică. Cred că va dura mai mult decât estimăm noi, din moment ce problemele au apărut încă din noiembrie anul trecut. Noi, ca angajați, am făcut tot ce ne-a stat în putință. Nimeni nu se gândește că și noi avem copii și familie, care, în mod normal, sunt o prioritate.

Nu am mai primit salariul din mai, când s-a plătit luna martie. Avem restanțe salariale de două luni, două luni de bonuri și restanțe la bonuri din 2024 și 2025. E greu, foarte greu, mai ales la salariile care sunt în România. Suntem la limita supraviețuirii.”, a povestit o șoferiță STP pentru ziarulunirea.ro.

Principala nemulțumire a angajaților este legată de neplata drepturilor salariale. Potrivit protestatarilor, aceștia nu și-au mai primit salariile de peste două luni, iar tichetele de masă au acumulat restanțe de aproximativ 19 luni. În aceste condiții, șoferii au decis să oprească activitatea până la găsirea unei soluții concrete.

În prima etapă a protestului, o parte dintre autobuze nu au mai ieșit pe traseu, însă conflictul s-a amplificat rapid, ajungând la suspendarea completă a curselor STP în Alba Iulia. Au continuat să circule doar autobuzele care deservesc localități din zona metropolitană, aflate în cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local (AIDA-TL).

Conducerea operatorului de transport a indicat drept cauză a blocajului situația financiară dificilă și a susținut că societatea are de recuperat sume importante de la administrația locală. De cealaltă parte, Primăria Alba Iulia a transmis că plățile aferente anului în curs către STP sunt achitate la zi, menționând că există doar anumite facturi mai vechi aflate în litigiu.

Tensiunile dintre compania de transport și autoritățile locale se desfășoară pe fondul unei restructurări mai ample a sistemului de transport din Alba Iulia, municipalitatea având în vedere dezvoltarea unei noi formule de operare prin intermediul unei companii proprii de transport.

Între timp, cei mai afectați de conflict sunt locuitorii orașului, care s-au trezit în stații fără mijloace de transport, deși mulți dintre ei dețin abonamente valabile. Nemulțumirea călătorilor a crescut odată cu prelungirea grevei, iar o parte dintre angajații STP au avertizat că ar putea urma demisii colective dacă situația financiară nu va fi rezolvată.

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