FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia, weekend de aur! Uniriștii au cucerit podiumurile internaționale și naționale! Rezultate excelente pentru Attila Malnasi, Miruna și Radu Mada,
Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia, weekend de aur! Uniriștii au cucerit podiumurile internaționale și naționale! Rezultate excelente pentru Attila Malnasi, Miruna și Radu Măda, cu curse în două zile consecutive!
Un weekend de poveste pentru cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia! Reprezentanții clubului din Cetatea Marii Uniri au reușit rezultate excelente în plan național și internațională, într-o perioadă incendiară, și la propriu (căldură sufocantă) și la figurat (două zile consecutive de concurs).
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*Frații Măda, puncte prețioase UCI
Frații Miruna și Radu Măda au concurat la Cupa Crater, lângă Oradea, o competiție înscrisă în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale (UCI), de categorie C2. În proba olimpică de XCO (Cross-Country Olympic), Miruna Măda a dominat categoria Elite, obținând victoria și 30 de puncte UCI care o propulsează puternic în clasamentul mondial. Povestea s-a repetat la proba de maraton (XCM), însă cu o doză de dramatism. Deși s-a confruntat cu defecțiuni tehnice încă din primul tur, Miruna a recuperat și a trecut prima linia de sosire, adjudecându-și încă 30 de puncte UCI.
Fratele ei, Radu, a făcut senzație sâmbătă la categoria Juniori (XCO). A încheiat pe locul 2, la 14 secunde de învingător, cu 18 puncte UCI. După cursa epuizantă de la Oradea, Radu Măda a concurat imediat la Campionatul Național de Șosea de la Ocna Sibiului. La prima sa cursă pe șosea din carieră, a încheiat pe locul 10. Aici, colegul său de club, George Fățan, a terminat pe locul 26.
*Attila Malnasi și Andrei Cristea, stăpâni la Cupa Crater
Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia, categoria. Elite) a câștigat detașat categoria sa de vârstă la „Barcani Bike Race” (județul Covasna). Fără timp de odihnă, Attila s-a impus imediat, la Oradea la Crater XCM Maraton (UCI C2). Tot la Cupa Crater, în proba de maraton, un alt unirist, Andrei Cristea, a terminat competiția internațională pe un onorabil loc 6. Atle rezultate: Nicu Miclăuș – loc 14 la tura lungă, Ciprian Munteanu – locul 25 la tura scurtă, Dorin Dârloșan – locul 29 la tura scurtă.
*Biciclim Alba, rezultate de top la Barcani și Cozia
Clubul partener Asociația „Biciclim” Alba Iulia a înregistrat participări la două întreceri naționale: *Barcani Bike Race: Paul Blăjan – locul 4, Alexandru Dădărlat – locul 6, Adriana Albu – locul 5 la Open în proba de E-Bike; *Cozia Mountain Bike: Adrian Micu – locul 2 la categorie, Mihai Ferlai – locul 3; Ghiță Dumbravă – locul 11. Urmează Cupa Națională, Vidraru Bike Challenge. Alexandra Blăjan (CSM Unirea) – loc 1 la general feminin
Ciclismul din zonă are viitorul asigurat. La Junior Bike Race, competiție organizată impecabil la Ciugud de Asociația Sportivă Bikeru Cycling, au concurat mai mulți copii talentați din Stremț. Cel mai bun rezultat a fost obținut de Carmen Munteanu, (locul 3 la categoria 11-12 ani). O mențiune specială pentru Denisa Mărcuș (CSM Mediaș, originară din Geomal, comuna Stremț). Aflată de două săptămâni în Portugalia, a obținut un loc 4 la cadeți, la o cursă-test de categorie internațională UCI C2.
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