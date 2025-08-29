Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat
Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri, 29 august 2025, în grevă pe termen nedeterminat, nemulțumiți de măsurile pregătite de Guvernul Bolojan.
„După 7 săptămâni de „dialogul surzilor” între primarii comunelor și Sindicatul Național SCOR, pe de o parte, cu premierul Ilie BOLOJAN, pe de altă parte, așa-numitul „Pachet 2” de măsuri privind administrația publică locală a fost astăzi pus pe masă într-o formă care demolează primăriile comunelor și ale orașelor mici”, se arată într-un comunicat al Sindicatului SCOR – Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România.
„Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78 / primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut.
În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii.
În plus, după ce a promis preluarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, guvernul a modificat proiectul de lege și cei 60.000 de asistenți personali rămân în sarcina primăriilor.
Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea primăriilor comunale să pară că nu-și pot acoperi salariile din impozitele și taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenție a premierului Ilie BOLOJAN – „meniul pentru săraci”, grila de salarizare specială numai pentru primăriile cu buget redus.
Cu sfidare și aroganță pe față, consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, deși niciun consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele și orașele județului.
Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noștri de sindicat, introducerea „jumătății de funcționar public” prin reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici aflați în funcție, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcționarilor care apără legalitatea execuției bugetare, a achizițiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar!
Pentru toate aceste motive, de mâine, pe termen nedeterminat, intrăm în protestul care poate fi poreclit „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”, precum show-ul anunțat la circ, cu râma care zboară.
Modelul lui Ilie BOLOJAN – jumătatea de funcționar public, presupune că o zi acesta va funcționa la o primărie, iar a doua zi la altă primărie.
Consătenii noștri trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest model – vii la primărie și constați că …AZI NU ZBOARĂ!!
Până luni, guvernul mai are posibilitatea să corecteze aceste abuzuri grosolane asupra autorităților publice locale!”, se precizează în comunicatul amintit.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea
A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul Județean 705, Zlatna-Almașu Mare, a început turnarea primului strat de asfalt, în cadrul uneia dintre cele mai importante investiții derulate de CJ Alba la nivelul județului. Citește și: VIDEO | A fost predat amplasamentul pe […]
FOTO | Adio praf și disconfort pe strada Arieșului din Drâmbar: A fost turnat primul strat de asfalt, după finalizarea lucrărilor la rețelele de apă și canalizare
Adio praf și disconfort pe strada Arieșului din Drâmbar: A fost turnat primul strat de asfalt, după finalizarea lucrărilor la rețelele de apă și canalizare Locuitorii din satul Drâmbar, comuna Ciugud, pot spune adio prafului și disconfortului, după ce pe strada Arieșului a fost turnat primul strat de asfalt. Lucrările de asfaltare au fost precedate […]
FOTO | Vești excelente pentru albaiulieni: Au fost recepționate lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare pe mai multe străzi din municipiu
Vești excelente pentru albaiulieni: Au fost recepționate lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare pe mai multe străzi din municipiu Vești excelente pentru albaiulieni joi, 28 august 2025. Au fost recepționate lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare pe mai multe străzi din municipiu, a anunțat primarul Gabriel Pleșa. Investiția, în valoare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Protest masiv în Justiție: Activitatea de judecare a dosarelor suspendată în Tribunale și Judecătorii, cu excepția urgențelor. Ce a transmis CSM
Protest masiv în Justiție: Activitatea de judecare a dosarelor suspendată în Tribunale și Judecătorii, cu excepția urgențelor Adunările generale ale...
FOTO | Alte 3 aeronave F-16, achiziţionate din Norvegia, au ajuns în România: „Vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României”
Alte 3 aeronave F-16, achiziţionate din Norvegia, au ajuns în România Trei aeronave F-16, achiziţionate de la Regatul Norvegiei, au...
Știrea Zilei
Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma unei percheziții domiciliare în județul Mureș
Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma...
VIDEO | Târgul Turtelor 2025, la Drașov, continuă tradiția veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment
Târgul Turtelor 2025, din satul Drașov, continuă o tradiție veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce...
Curier Județean
29 august 2025 | Mănăstirea „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Strungari și-a serbat hramul
Mănăstirea „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Strungari și-a serbat hramul Mănăstirea „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la...
Tânăr de 24 de ani, din județul Mureș, REȚINUT în Alba pentru ÎNȘELĂCIUNE: Ce s-a întâmplat
Tânăr de 24 de ani, din județul Mureș, REȚINUT în Alba pentru ÎNȘELĂCIUNE Un tânăr din județul Mureș a fost...
Politică Administrație
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea
A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...
Opinii Comentarii
29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri
Tăierea cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pomenită în calendarul creştin ortodox în ziua de 29 august. Sfântul...
29 august| Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul: Creștinii țin post negru, fiind permiși doar strugurii și apa
29 august| Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul: Creștinii țin post negru, fiind permiși doar strugurii și apa În fiecare an,...