Primăria Mihalț: Anunț licitație publică închiriere imobil

Administrația publică din comuna Mihalț anunță licitație public pentru închirierea unui imobil.

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Mihalț, CIF 4562338,localitatea Mihalț, Nr. 635, județul Alba, telefon/fax 0258718101, email: [email protected], persoană de contact : Ramona Stânea, telefon 0767530270

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închiriere imobil ”Magazin sat Cistei”, situat în satul Cistei, comuna Mihalț, județul Alba, în suprafață de 70 mp, înscris în C.F. 77385 Mihalț, care aparține domeniului public al comunei Mihalț. Închirierea se face conform O.U.G. nr. 57/2019, și conform HCL Nr. 62/25.11.2025

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația se poate descărca de pe site-ul: www.primariamihalt.ro, secțiunea: Alte informații, subsecțiunea: Anunțuri

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Documentația de atribuire se poate ridica gratuit de la sediul instituției, localitatea Mihalț, nr. 635,comuna Mihalț, județul Alba, în zilele lucrătoare. Documentația poate fi transmisă, la solicitare, prin mijloace electronice de comunicare (e-mail).

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit.

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 03/03/2026, ora 16,00

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12/03/2026, ora 10,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: La sediul Comunei Mihalț, localitatea Mihalț, nr. 635,comuna Mihalț, județul Alba.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12/03/2026, ora 12,00, Comuna Mihalț, localitatea Mihalț, nr. 635, comuna Mihalț, județul Alba, în Sala de Ședințe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Alba, localitatea Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, județul Alba, telefon 0258/813510, fax 0258/811184, e-mail: [email protected].

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI