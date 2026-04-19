Dosarul medical online, operațional din vara 2026. Va fi accesibil pentru fiecare pacient din România

Dosaru medical online va deveni operațional din vara 2026 și va fi accesibil pentru fiecare pacient din România. Din confortul casei tale, vei putea vedea toate datele tale medicale. La fel vor putea să aibă acces și medicii la care te duci. Nu vei mai fi nevoit să cari fișe, scrisori și altele. Toate datele, într-un singur loc. Pare vis, dar Moldovan promite că din vară, se face realitate.

Dosar medical chiar pe mobil! Din vara lui 2026, sistemul ar fi operațional

În cadrul unei conferințe de presă, șeful CNAS a transmis recent că din vara anului 2026, românii vor avea acces la un dosar medical complet, de pe orice device. Nu contează că este laptop, telefon sau altele.

„Avem un jalon în PNRR care ne spune că noi trebuie să redimensionăm, să retehnologizăm platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate. (…) Pentru atingerea jalonului, această platformă trebuie să fie redimensionată la nevoile reale, pentru că ea a fost creată acum peste 20 de ani”, a declarat Moldovan la o conferinţă pe teme de concurenţă.

Toți românii vor avea beneficiul

Cu același prilej, oficialul a transmis că acest dosar medical online va fi accesibil tuturor românilor. Fiecare va avea user și parolă. Nu se știe încă și cum vor intra cetățenii în posesia acestor date.

„Ea (platforma CNAS) nu va mai fi doar pentru comunicarea între medic sau între furnizorul de servicii medicale, farmacii, medic, dispozitive medicale şi Casa de Asigurări de Sănătate. Va fi o platformă în care pacientul îşi va vedea propriul dosar medical.

Celebrul dosar electronic de sănătate va fi disponibil, începând cu vara acestui an, pentru fiecare pacient din România. Fiecare pacient va putea să intre de pe telefonul mobil, de pe laptop, de pe computer, de pe tabletă, cu un user şi parolă, în propriul dosar medical”, a spus Horațiu Moldovan, potrivit Agerpres.

Dosarul electronic de sănătate, alternativă deja existentă

Puțini români știu că pot avea acces deja la un dosar medical online, respectiv la tot istoricul lor medical păstrat, fără să mai depună acte suplimentare sau să mai meargă la medic. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) dispune deja de o platformă dedicată, unde găsești toate datele de care ai nevoi. Este folosită atât de către medici, cât și de către pacienți.

Conform datelor transmise de către instituție, este vorba despre Dosarul Electronic de Sănătate. Te poți loga cu cardul de sănătate sau direct cu CNP-ul, de pe site. Astfel, veți avea acces la:

-Toate datele dumneavoastră medicale sunt păstrate în siguranță într -un singur loc, totul organizat și disponibil online

-Istoricul dumneavoastră medical este consolidat și pus la dispoziția medicului atunci când beneficiați de servicii medicale

-Aveți acces la evidența consultațiilor și internărilor pentru a observa opiniile medicale, diagnosticele, investigațiile efectuate și tratamentele recomandate de medici

-Medicul dumneavoastră are acces la datele medicale relevante astfel încât acesta va fi pregătit în cazul urgențelor medicale neprevăzute

-Veți putea acorda medicilor acces la dosarul dumneavoastră de sănătate și veți cunoaște cine l-a accesat asigurând protecția și confidențialitatea informațiilor

-Sumar pentru situații de urgență cu date medicale vitale, esențiale medicilor în situații de urgență

-Istoric medical complet pentru o viziune mai clară asupra stării de sănătate

-Antecedente declarate medicului de pacient în cadrul consultației

-Documente medicale primite de la medici

-Date personale securizate și care pot fi modificate de pacient

-Beneficii pentru pacienți, medici și instituții Sesiuni de discuții cu privire la serviciile oferite de medici, spitale sau alte instituții medicale

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI