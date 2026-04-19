Curier Județean

FOTO | Ana Dioșan, Dalina Maria Haiduc și Marcela Ihuț, elevele din Alba premiate la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

De

Ana Dioșan, Dalina Maria Haiduc și Marcela Ihuț, elevele din Alba premiate la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane 2026

Municipiul Iași a găzduit, în perioada 6-9 aprilie 2026, etapa națională a Olimpiadei de Științe Socio-Umane 2026. Au participat 393 de elevi din întreaga țară. 

​Lotul județului Alba a fost reprezentat de 11 elevi, obținându-se o mențiune la disciplina Filosofie (Ana Dioșan) și două premii speciale la Educație socială (Dalina Maria Haiduc și Marcela Ihuț).

Iată componența lotului din Alba și rezultatele obținute:

Dioșan Ana, disciplina Filosofie, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, prof. Dioșan Livia – Mențiune MEC

Haiduc Dalina Maria, disciplina Educație socială, Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, prof. Balea Elena – Premiul special

Ihuț Marcela, disciplina Educație socială, Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, prof. Balea Elena – Premiul special

Matei Vlad-Ștefan, disciplina Logică, comunicare și argumentare, Colegiul Național „David Prodan” Cugir, prof. Oargă Serafina – Participare

Petric Ștefana Alexandra, disciplina Psihologie, Liceul Teoretic Teiuș, prof. Moldovan Denisa – Participare

Mateș Daria, disciplina Sociologie, Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, prof. Corcheș Nicolae – Participare

Stanciu Bogdan, disciplina Economie, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, prof. Dura Simina – Participare

Todoran Marian Victor, disciplina Economie, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, prof. Dura Simina – Participare

Șuvaina Adelina Antonia, disciplina Filosofie, Colegiul Național „David Prodan” Cugir, prof. Oargă Serafina – Participare

Marcu Erika, disciplina Filosofie, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, prof. Dura Simina – Participare

Curea Eva-Anastasia Maria, disciplina Filosofie, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, prof. Dura Simina – Participare

„Mulțumiri doamnei profesoare Balea Elena, Școala Gimnazială ”Nicodim Ganea” Bistra care a însoțit lotul. Felicitări elevilor pentru efortul depus și pentru reușită, felicitări profesorilor pentru coordonare și părinților pentru susținere!, a transmis prof. Aviu Ștefan Teompa.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

19 aprilie 2026

De

19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează duminică, 19 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Șoferi băuți sau fără permis de conducere, sancționați de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

19 aprilie 2026

De

Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Șoferi băuți sau fără permis de conducere, sancționați de polițiști Polițiștii din Alba au sancționat sâmbătă, 18 aprilie 2026, mai mulți șoferi din județ care s-au urcat la vona băuți sau fără a avea permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 aprilie 2026, în jurul […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT cu pagube materiale la Cugir: Un tânăr de 22 de ani, cu ,,alcool la bord”, s-a ,,înfipt” cu mașina în gardul unui imobil

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

19 aprilie 2026

De

ACCIDENT cu pagube materiale la Cugir: Un tânăr de 22 de ani, cu ,,alcool la bord", s-a ,,înfipt" cu mașina în gardul unui imobil Un accident rutier a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Cugir. Un tânăr de 22 de ani, cu alcool la bord", s-a ,,înfipt" cu mașina în gardul unui […]

Citește mai mult