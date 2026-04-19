FOTO | Ana Dioșan, Dalina Maria Haiduc și Marcela Ihuț, elevele din Alba premiate la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane 2026
Ana Dioșan, Dalina Maria Haiduc și Marcela Ihuț, elevele din Alba premiate la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane 2026
Municipiul Iași a găzduit, în perioada 6-9 aprilie 2026, etapa națională a Olimpiadei de Științe Socio-Umane 2026. Au participat 393 de elevi din întreaga țară.
Lotul județului Alba a fost reprezentat de 11 elevi, obținându-se o mențiune la disciplina Filosofie (Ana Dioșan) și două premii speciale la Educație socială (Dalina Maria Haiduc și Marcela Ihuț).
Iată componența lotului din Alba și rezultatele obținute:
Dioșan Ana, disciplina Filosofie, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, prof. Dioșan Livia – Mențiune MEC
Haiduc Dalina Maria, disciplina Educație socială, Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, prof. Balea Elena – Premiul special
Ihuț Marcela, disciplina Educație socială, Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, prof. Balea Elena – Premiul special
Matei Vlad-Ștefan, disciplina Logică, comunicare și argumentare, Colegiul Național „David Prodan” Cugir, prof. Oargă Serafina – Participare
Petric Ștefana Alexandra, disciplina Psihologie, Liceul Teoretic Teiuș, prof. Moldovan Denisa – Participare
Mateș Daria, disciplina Sociologie, Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, prof. Corcheș Nicolae – Participare
Stanciu Bogdan, disciplina Economie, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, prof. Dura Simina – Participare
Todoran Marian Victor, disciplina Economie, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, prof. Dura Simina – Participare
Șuvaina Adelina Antonia, disciplina Filosofie, Colegiul Național „David Prodan” Cugir, prof. Oargă Serafina – Participare
Marcu Erika, disciplina Filosofie, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, prof. Dura Simina – Participare
Curea Eva-Anastasia Maria, disciplina Filosofie, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, prof. Dura Simina – Participare
„Mulțumiri doamnei profesoare Balea Elena, Școala Gimnazială ”Nicodim Ganea” Bistra care a însoțit lotul. Felicitări elevilor pentru efortul depus și pentru reușită, felicitări profesorilor pentru coordonare și părinților pentru susținere!, a transmis prof. Aviu Ștefan Teompa.
FOTO | Ana Dioșan, Dalina Maria Haiduc și Marcela Ihuț, elevele din Alba premiate la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane 2026
Ana Dioșan, Dalina Maria Haiduc și Marcela Ihuț, elevele din Alba premiate la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane 2026 Municipiul...
