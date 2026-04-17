O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament

Ioana Oprean

Companii internaționale de renume sunt interesate să dezvolte parteneriate strategice pentru producția de armament la Cugir, bazându-se pe experiența de peste două secole a industriei de apărare din oraș.

Cea mai recentă discuție a fost purtată cu compania americană de armament SIG SAUER, ai cărei reprezentanți s-au aflat la Cugir într-o vizită de lucru, la care am fost prezent în calitate de reprezentant al Guvernului României.

Vizita a avut ca obiective identificarea capacităților industriale locale compatibile, stabilirea unor potențiali parteneri pentru colaborare și evaluarea condițiilor necesare unei investiții pe termen lung în România.

Pe lângă compania americană, alte firme importante din industria de armament sunt interesate să dezvolte parteneriate cu uzina și fabrica de arme de la Cugir, dar și cu companiile locale private. Alături de colegii din Guvern, am transmis disponibilitatea noastră pentru a sprijini aceste parteneriate.

Concluzia vizitei recente dar și a altor contacte cu investitori din zona militară este că orașul Cugir rămâne principalul pol al industriei de armament din România, cu o tradiție de peste două secole în producția militară, forță de muncă bine pregătită și infrastructura necesară pentru investiții mari.

Politică Administrație

FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

16 aprilie 2026

De

Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități” Lucrările pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare (CABR) Galda de Jos sunt în desfășurare și avansează într-un ritm bun, au anunțat, joi, 16 aprilie 2026, […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

16 aprilie 2026

De

Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă Operatorul regional marchează o premieră la nivel național, prin semnarea unui act adițional la Contractul de finanțare, care prevede majorarea valorii acestuia cu 16.639.091,59 euro, respectiv 75.677.916,37 lei. S.C. APA CTTA S.A. Alba, în calitate de Beneficiar al proiectului ” Reabilitarea […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Cum a ajuns „lună și bec” o zonă-magnet pentru gunoaie dintr-o comună din Alba: Reguli stricte pentru depozitarea resturilor vegetale și a gunoiului de grajd. Supraveghere video

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

15 aprilie 2026

De

Cum a ajuns „lună și bec” o zonă-magnet pentru gunoaie dintr-o comună din Alba: Reguli stricte pentru depozitarea resturilor vegetale și a gunoiului de grajd. Supraveghere video Zona Valea Beiului din Sebeșel a fost igienizată, iar terenul a fost adus la starea inițială, a anunțat, miercuri, 15 aprilie 2026 viceprimarul comunei Săsciori, Mihai-George Martin.  Potrivit […]

Citește mai mult