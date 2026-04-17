O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament

Companii internaționale de renume sunt interesate să dezvolte parteneriate strategice pentru producția de armament la Cugir, bazându-se pe experiența de peste două secole a industriei de apărare din oraș.

Cea mai recentă discuție a fost purtată cu compania americană de armament SIG SAUER, ai cărei reprezentanți s-au aflat la Cugir într-o vizită de lucru, la care am fost prezent în calitate de reprezentant al Guvernului României.

Vizita a avut ca obiective identificarea capacităților industriale locale compatibile, stabilirea unor potențiali parteneri pentru colaborare și evaluarea condițiilor necesare unei investiții pe termen lung în România.

Pe lângă compania americană, alte firme importante din industria de armament sunt interesate să dezvolte parteneriate cu uzina și fabrica de arme de la Cugir, dar și cu companiile locale private. Alături de colegii din Guvern, am transmis disponibilitatea noastră pentru a sprijini aceste parteneriate.

Concluzia vizitei recente dar și a altor contacte cu investitori din zona militară este că orașul Cugir rămâne principalul pol al industriei de armament din România, cu o tradiție de peste două secole în producția militară, forță de muncă bine pregătită și infrastructura necesară pentru investiții mari.

