Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi folosite pentru proiecte europene, cofinanțări și ajustări de preț

Un total de 32,525 milioane de lei a fost alocat către patru orașe din județul Alba, prin intermediul Asociației Orașelor din România, pentru finanțarea unor proiecte europene.

Unitățile administrativ-teritoriale din Alba vizate de aceste alocări sunt următoarele:

Cugir – 18,969 milioane de lei

Zlatna – 6,410 milioane de lei

Abrud – 4,837 milioane de lei

Teiuș – 2,039 milioane de lei

Banii vor fi folosiți pentru asigurarea rulajelor financiare aferente proiectelor finanțate prin programele operaționale 2014–2020, precum și pentru regularizarea sumelor aferente plăților deja efectuate de beneficiari pentru implementarea acestor proiecte, inclusiv pentru proiectele etapizate în cadrul programelor aferente perioadei de programare 2021–2027, indiferent de stadiul de funcționalitate al acestora, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile rezultate din ajustările de preț aferente lucrărilor, se arată în documentația studiată.

Cugir: Reducerea emisiilor de carbon, prin proiectul de mobilitate, modernizarea străzilor și a Școlii Gimnaziale „Iosif Pervain” și modernizarea străzilor și a Școlii Gimnaziale „Singidava”

Reducerea emisiilor de carbon, prin proiectul de mobilitate, modernizarea străzilor și a Școlii Gimnaziale „Iosif Pervain”, precum și modernizarea străzilor și a Școlii Gimnaziale „Singidava” sunt, în principal, proiectele vizate de administrația locală din Cugir:

„Nu am primit suma de la Asociația Orașelor din România. Am primit suma de la bugetul de stat pentru proiectele care au avut implementare în perioada 2014–2020, mai exact ajustările aferente acelor proiecte. Este vorba despre reducerea emisiilor de carbon, prin proiectul de mobilitate, modernizarea străzilor și a Școlii Gimnaziale „Iosif Pervain”, precum și despre modernizarea străzilor și a Școlii Gimnaziale „Singidava”. În general, despre aceste trei proiecte, dar și despre altele, cum ar fi, de exemplu, iluminatul public, însă nu știu sigur care sunt sumele. În orice caz, suma provine din ajustările pe care noi le-am suportat din bugetul local pentru toate aceste proiecte și pe care le-am asigurat din credite din trezorerie, iar acum am primit această sumă pentru a ne putea rambursa creditele din trezorerie”, a precizat Teban Adrian Ovidiu Teban, primarul din Cugir.

Zlatna – Centrul Cultural

Centrul Cultural din oraș este principalul obiectiv invocat de administrația locală din Zlatna în legătură cu sumele primite, banii urmând să fie folosiți, în special, pentru acoperirea cofinanțărilor necesare mai multor investiții.

„Este vorba despre proiectele care nu au intrat în etapizare. Putem să îi folosim pentru mai multe obiective de investiții, urmând să decidem care sunt acestea. Banii se pot folosi exact acolo unde ne durea cel mai tare, la cofinanțări. Pentru Centrul Cultural s-a făcut justificarea, pentru că a fost scos din etapizare”, a povestit Silviu Ponoran, primarul din Zlatna.

Abrud – Două proiecte privind ambulatoriul și spitalul, școala gimnazială și lucrări la centrul orașului

Două proiecte privind ambulatoriul și spitalul din Abrud, finalizarea lucrărilor la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, precum și investițiile din centrul orașului se află printre principalele obiective pentru care administrația locală a optat:

„Nu am cifrele exacte în față, dar colegii mei lucrează acum la ele. Este vorba de aproximativ 2,4 milioane de lei, cofinanțarea pentru cele două proiecte privind ambulatoriul și spitalul mare din Abrud. Un milion și ceva este pentru școala gimnazială, tot pentru finalizare, fiind vorba despre cofinanțare și ajustările care nu sunt aprobate de finanțator, pentru că așa a fost semnat contractul. Un milion și ceva este pentru centrul orașului, atât pentru partea de străzi, cât și pentru centrul recreativ, care a fost transformat din biserica unitariană.

Acestea sunt cele trei proiecte mari. Mai avem și dotări, iar acolo am înțeles că mai trebuie o mică parte, plus diferențele care nu au fost prinse în proiect, spre exemplu auditul energetic și auditul la finalizarea proiectului. Cert este că, din tot ce am trimis în adresă, mai aveam în jur de 800 de mii de lei pe care nu i-am primit, ca să fi închis proiectele. Oricum, va trebui să mai punem o parte din bugetul local, deoarece proiectele sunt etapizate, iar recepția lor trebuie făcută anul acesta”, a spus Radu Tuhuț, edilul din Abrud.

Teiuș – Susținerea proiectelor în derulare

Susținerea proiectelor aflate în derulare este principala destinație a sumelor repartizate către orașul Teiuș. Totuși, proiectele urmează să fie stabilite atunci când suma o să ajungă în posesia administrației locale:

„Asociația Orașelor a făcut diligențele pentru a obține banii aceștia. Eu am reținut că sunt sume distribuite pentru proiectele europene pe care le avem în curs. Sunt bani care oricum ni se cuveneau, deci nu primim nimic în plus. E clar că nu primim ceva suplimentar. Nu ne fac un favor extraordinar acordându-ni-i. Dacă ne-ar fi dat ceva suplimentar pentru echilibrarea bugetelor, era altceva. Aceștia sunt bani care, în mod obligatoriu, trebuie să se ducă în dezvoltarea și susținerea proiectelor pe care le avem. Banii aceștia nu ne-au intrat încă. Sunt doar bani pe hârtie, fizic nu există în contul primăriei. Dar banii ni se cuvin nouă, ca primării, pentru susținerea proiectelor în derulare, nu primim nimic în plus”, a explicat Mirel Vasile Hălălai, primarul din Teiuș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI