Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi folosite pentru proiecte europene, cofinanțări și ajustări de preț
Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi folosite pentru proiecte europene, cofinanțări și ajustări de preț
Un total de 32,525 milioane de lei a fost alocat către patru orașe din județul Alba, prin intermediul Asociației Orașelor din România, pentru finanțarea unor proiecte europene.
Unitățile administrativ-teritoriale din Alba vizate de aceste alocări sunt următoarele:
- Cugir – 18,969 milioane de lei
- Zlatna – 6,410 milioane de lei
- Abrud – 4,837 milioane de lei
- Teiuș – 2,039 milioane de lei
Banii vor fi folosiți pentru asigurarea rulajelor financiare aferente proiectelor finanțate prin programele operaționale 2014–2020, precum și pentru regularizarea sumelor aferente plăților deja efectuate de beneficiari pentru implementarea acestor proiecte, inclusiv pentru proiectele etapizate în cadrul programelor aferente perioadei de programare 2021–2027, indiferent de stadiul de funcționalitate al acestora, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile rezultate din ajustările de preț aferente lucrărilor, se arată în documentația studiată.
Cugir: Reducerea emisiilor de carbon, prin proiectul de mobilitate, modernizarea străzilor și a Școlii Gimnaziale „Iosif Pervain” și modernizarea străzilor și a Școlii Gimnaziale „Singidava”
Reducerea emisiilor de carbon, prin proiectul de mobilitate, modernizarea străzilor și a Școlii Gimnaziale „Iosif Pervain”, precum și modernizarea străzilor și a Școlii Gimnaziale „Singidava” sunt, în principal, proiectele vizate de administrația locală din Cugir:
„Nu am primit suma de la Asociația Orașelor din România. Am primit suma de la bugetul de stat pentru proiectele care au avut implementare în perioada 2014–2020, mai exact ajustările aferente acelor proiecte. Este vorba despre reducerea emisiilor de carbon, prin proiectul de mobilitate, modernizarea străzilor și a Școlii Gimnaziale „Iosif Pervain”, precum și despre modernizarea străzilor și a Școlii Gimnaziale „Singidava”. În general, despre aceste trei proiecte, dar și despre altele, cum ar fi, de exemplu, iluminatul public, însă nu știu sigur care sunt sumele. În orice caz, suma provine din ajustările pe care noi le-am suportat din bugetul local pentru toate aceste proiecte și pe care le-am asigurat din credite din trezorerie, iar acum am primit această sumă pentru a ne putea rambursa creditele din trezorerie”, a precizat Teban Adrian Ovidiu Teban, primarul din Cugir.
Zlatna – Centrul Cultural
Centrul Cultural din oraș este principalul obiectiv invocat de administrația locală din Zlatna în legătură cu sumele primite, banii urmând să fie folosiți, în special, pentru acoperirea cofinanțărilor necesare mai multor investiții.
„Este vorba despre proiectele care nu au intrat în etapizare. Putem să îi folosim pentru mai multe obiective de investiții, urmând să decidem care sunt acestea. Banii se pot folosi exact acolo unde ne durea cel mai tare, la cofinanțări. Pentru Centrul Cultural s-a făcut justificarea, pentru că a fost scos din etapizare”, a povestit Silviu Ponoran, primarul din Zlatna.
Abrud – Două proiecte privind ambulatoriul și spitalul, școala gimnazială și lucrări la centrul orașului
Două proiecte privind ambulatoriul și spitalul din Abrud, finalizarea lucrărilor la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, precum și investițiile din centrul orașului se află printre principalele obiective pentru care administrația locală a optat:
„Nu am cifrele exacte în față, dar colegii mei lucrează acum la ele. Este vorba de aproximativ 2,4 milioane de lei, cofinanțarea pentru cele două proiecte privind ambulatoriul și spitalul mare din Abrud. Un milion și ceva este pentru școala gimnazială, tot pentru finalizare, fiind vorba despre cofinanțare și ajustările care nu sunt aprobate de finanțator, pentru că așa a fost semnat contractul. Un milion și ceva este pentru centrul orașului, atât pentru partea de străzi, cât și pentru centrul recreativ, care a fost transformat din biserica unitariană.
Acestea sunt cele trei proiecte mari. Mai avem și dotări, iar acolo am înțeles că mai trebuie o mică parte, plus diferențele care nu au fost prinse în proiect, spre exemplu auditul energetic și auditul la finalizarea proiectului. Cert este că, din tot ce am trimis în adresă, mai aveam în jur de 800 de mii de lei pe care nu i-am primit, ca să fi închis proiectele. Oricum, va trebui să mai punem o parte din bugetul local, deoarece proiectele sunt etapizate, iar recepția lor trebuie făcută anul acesta”, a spus Radu Tuhuț, edilul din Abrud.
Teiuș – Susținerea proiectelor în derulare
Susținerea proiectelor aflate în derulare este principala destinație a sumelor repartizate către orașul Teiuș. Totuși, proiectele urmează să fie stabilite atunci când suma o să ajungă în posesia administrației locale:
„Asociația Orașelor a făcut diligențele pentru a obține banii aceștia. Eu am reținut că sunt sume distribuite pentru proiectele europene pe care le avem în curs. Sunt bani care oricum ni se cuveneau, deci nu primim nimic în plus. E clar că nu primim ceva suplimentar. Nu ne fac un favor extraordinar acordându-ni-i. Dacă ne-ar fi dat ceva suplimentar pentru echilibrarea bugetelor, era altceva. Aceștia sunt bani care, în mod obligatoriu, trebuie să se ducă în dezvoltarea și susținerea proiectelor pe care le avem. Banii aceștia nu ne-au intrat încă. Sunt doar bani pe hârtie, fizic nu există în contul primăriei. Dar banii ni se cuvin nouă, ca primării, pentru susținerea proiectelor în derulare, nu primim nimic în plus”, a explicat Mirel Vasile Hălălai, primarul din Teiuș.
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Tânăr din Cugir care a provocat un accident mortal, condamnat la închisoare cu suspendare: Cum s-a petrecut incidentul în urma căruia o persoană a decedat
Tânăr din Cugir care a provocat un accident mortal, condamnat la închisoare cu suspendare: Cum s-a petrecut incidentul în urma căruia o persoană a decedat Un tânăr în vârstă de 24 de ani din Cugir a fost condmanat la închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. Bărbatul a provocat, în 8 octombrie 2022, un accident […]
FOTO | Un tânăr originar din Apuseni transformă lemnul în machete apreciate în toată țara: „Sunt doar un om simplu cu un dar de la Dumnezeu”
Un tânăr originar din Apuseni transformă lemnul în machete apreciate în toată țara: „Sunt doar un om simplu cu un dar de la Dumnezeu” Pasiune, muncă și talent redescoperit sunt câteva dintre „ingredientele” care îl descriu pe Alin Tiberiu Negriu, un tânăr din Abrud, stabilit de 11 ani în Timișoara, care îmbină viața de familie […]
Incident ȘOCANT în Alba: Un bărbat de 48 de ani, din Sebeș, DECEDAT după ce s-ar fi tăiat cu drujba
Incident ȘOCANT în Alba: Un bărbat de 48 de ani, din Sebeș, DECEDAT după ce s-ar fi tăiat cu drujba Un bărbat de 48 de ani, din Sebeș, a decedat sâmbătă, 18 aprilie 2026, după ce s-ar fi tăiat cu drujba. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 de mama acestuia. Potrivit IPJ Alba, […]
DUMINICA TOMII încheie Săptămâna Luminată. Obiceiuri și tradiții, în ziua dedicată sufletului celor răposați
DUMINICA TOMII încheie Săptămâna Luminată. Obiceiuri și tradiții, în ziua dedicată sufletului celor răposați Creștinii ortodocși îl sărbătoresc, în Duminica...
Internautul care a cerut asasinarea lui Nicușor Dan, plecat de mai mult timp din țară. Autoritățile române colaborează cu mai multe state pentru identificarea acestuia
Internautul care a cerut asasinarea lui Nicușor Dan, plecat de mai mult timp din țară. Autoritățile române colaborează cu mai...
Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi folosite pentru proiecte europene, cofinanțări și ajustări de preț
Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi...
Tânăr din Cugir care a provocat un accident mortal, condamnat la închisoare cu suspendare: Cum s-a petrecut incidentul în urma căruia o persoană a decedat
Tânăr din Cugir care a provocat un accident mortal, condamnat la închisoare cu suspendare: Cum s-a petrecut incidentul în urma...
FOTO | Elevii de la Colegiul ,,Bethlen Gábor” Aiud, rezultate deosebite la olimpiada națională de Limba și Literatura Română pentru Școlile cu Predare în Limba Minorităților Naționale. Ce premii au obținut
Elevii de la Colegiul ,,Bethlen Gábor” Aiud, rezultate deosebite la olimpiada națională de Limba și Literatura Română pentru Școlile cu...
„Îngroparea lui Iisus Hristos”, icoană pe sticlă realizată de iconarul Florin Poenariu, exponatul lunii aprilie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș
„Îngroparea lui Iisus Hristos”, icoană pe sticlă realizată de iconarul Florin Poenariu, exponatul lunii aprilie la Muzeul Municipal „Ioan Raica”...
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția...
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...
Ziua internațională a hemofiliei, celebrată la data de 17 aprilie
Ziua internațională a hemofiliei, celebrată la data de 17 aprilie Ziua internațională a hemofiliei este marcată în întreaga lume la...