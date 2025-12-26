Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste 15.000 de lei pentru reparația mașinii

Proprietarul unui autoturism din Cugir, implicat într-un incident soldat cu avarii importante la mașină a obținut acoperirea daunelor de către primăria orașului. Daniel Dumitru B. a dat în judecată instituția și a avut câștig de cauză atât la Judecătoria Alba Iulia, cât și la Tribunalul Alba. Incidentul a avut loc seara zilei de 15 iulie 2023, iar arborele care s-a rupt era chiar în curtea primăriei.

„Incidentul nefericit s-a soldat, pe lângă avarierea autoturismului, cu o pană de curent electric în zonă, ce a durat aproximativ 7 ore. La momentul imediat următor, s-a deplasat la faţa locului un echipaj de Pompieri, care a tăiat arborele şi a ridicat firele de pe maşină, drept dovadă în acest sens stă procesul verbal încheiat de acesta.

Primăria nu a reuşit să asigure siguranţa cetăţenilor şi a bunurilor acestora, prin supravegherea şi evitarea incidentelor de acest gen. Se impunea ţinerea evidenţei arborilor, inclusiv soiul, vârsta şi starea acestora, efectuarea controalelor şi a documentaţiilor prevăzute de lege. Măduva arborelui era putrezită, uscată şi acesta este motivul pentru care arborele a căzut din senin, fără a fi nevoie de vreo forţă exterioară ca şi factor declanşator”, a susținut păgubitul, în acțiunea depusă la instantă. Acesta a cheltuit pentru repararea autoturismului suma de 15.152,76 de lei.

Reprezentanții administrației locale au contestat cererea cetățeanului din Cugir susținând că, „până la momentul incidentului, arborele nu prezenta urme vizibile de deteriorare a stării de sănătate, astfel încât, nu putea stârni nici măcar suspiciunea că ar fi reprezentat un pericol pentru pietoni, pentru locuitorii din zonă sau pentru bunurile din vecinătatea sa”.

„Chiar şi în momentul incidentului, arborele a avut un coronament înfrunzit, aflându-se în plină vegetaţie, aspect ce nu lasă de înţeles că s-ar afla într-o stare fitosanitară precară. Din planşele foto se poate constata că pe crengile arborelui erau prezenţi lujeri tineri, ceea ce demonstrează că respectivul copac era unul viabil, iar coronamentul său se afla în plină dezvoltare”, au susținut cei de la primăriei.

Eveniment produs „din senin”

Potrivit acestora, evenimentul s-a produs din senin, nu pe fondul vreunui fenomen meteorologic. ”Serviciul Public de Gospodărire Locală Cugir, aflat în subordinea Consiliului Local Cugir efectuează permanent monitorizarea arborilor de pe domeniul public al U.A.T. Cugir, sens în care se toaletează arborii şi se îndepărtează cei afectaţi de fenomenul de îmbătrânire şi care nu prezintă o stare fitosanitară corespunzătoare.

Arborele nu era unul uscat şi nu prezenta la nivelul trunchiului semne care să atragă atenţia că acesta prezenta o stare fitosanitară care să determine tăierea acestuia”, au mai susținut reprezentanții Primăriei Cugir, care au contestat și valoarea sumei cheltuite pentru reparația mașinii.

Magistrații au audiat un martor și, pe baza fotografiilor depuse la dosar, au concluzionat că avariile autoturismului au fost provocate de prăbușirea copacului. „Pârâta (Primăria Cugir-n.r.) avea obligația de a lua unele măsuri de prevenție astfel încât să evalueze cu atenție copacii și să determine dacă pot fi întreprinse măsuri de toaletare sau de tăiere, astfel încât să fie evitate ruperea de crengi sau chiar căderea prin desprinderea de la bază, cum s-a întâmplat în cazul de față, cu producerea de prejudicii persoanelor ori bunurilor aflate în imediata proximitate a acestora, în speță, autoturismelor parcate.

Primăria orașului Cugir are calitatea de proprietar al spațiilor verzi de pe domeniul public, fiind obligată, potrivit legii, să asigure întreținerea acestora. Istanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, motiv pentru care urmează să dispună obligarea pârâtei Primăria Oraşului Cugir la plata către reclamant a sumei de 15.152,76 lei, constând în contravaloare reparaţii şi manoperă pentru avariile produse autovehiculului”, stabilit Judecătoria Alba Iulia. Hotărârea a fost menținută, în 3 decembrie 2025, și la Tribunalul Alba. Primăria Cugir mai poate formula recurs, care se va judeca la Curtea de Apel.

foto: arhivă cu rol ilustrativ!

