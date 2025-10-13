Primăria Alba Iulia pregătește un ÎMPRUMUT de până la 150 de milioane de lei, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare

Primăria Alba Iulia, pregătiri pentru un împrumut de până în 150 de milioane de lei, prin emiterea de obligațiuni. Scopul, finanțarea obiectivelor de investiții prioritare

Primăria Alba Iulia a declanșat procedura de achiziție publică privind procedura de atribuire a contractului având ca obiect „Servicii financiare de structurare de obligațiuni ale Municipiului Alba Iulia”.

Durata contractului propus este de 18 luni de la data semnării.

Administrația locală din Alba Iulia intenționează să finanțeze obiectivele prioritare de investiții și să refinanțeze datoria publică locală curentă prin emisiuni de obligațiuni.

„Administrația publică locală a Municipiului Alba lulia, în conformitate cu mandatul primit din partea cetățenilor și cu obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, are ca principal obiectiv realizarea dezvoltării durabile a municipiului și asigurarea către toți membrii comunității de servicii publice de calitate.

Pentru aducerea la îndeplinire a acestei obligații, a fost identificată oportunitatea refinanțării și restructurării datoriei publice locale existente a Municipiului Alba lulia, pentru reducerea și optimizarea serviciului datoriei publice și au fost identificate obiectivele de investiții prioritare de interes public local și anume proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.

În urma analizei preliminare realizate la nivelul autorității publice locale, necesarul de finanțare prin emisiune de obligațiuni este de 150.000.000 lei sau echivalent în cazul denominării în moneda euro, sumă necesară atât pentru rambursarea anticipată a unora dintre împrumuturile contractate anterior, cât și pentru finanțarea de proiecte care beneficiază de finanțare europeană.

Valoarea exactă a emisiunii, moneda în care va fi trasă finanțarea și destinația exactă a fondurilor atrase vor fi determinate și stabilite în cadrul contractului de structurare”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Potrivit acestora, serviciile de structurare a mecanismului de finanțare prin emisiune de obligațiuni ale Municipiului Alba lulia și asistență pentru emiterea de obligațiuni care sunt solicitate sunt:

Analiza situației economico-financiare curente, inclusiv analiza contractelor de credit care fac obiectul refinanțării. Asistență pentru obținerea unui credit rating de la o agenție internațională. Structurarea emisiunii de obligațiuni și asistență pentru selectarea intermediarului. Asistență în elaborarea documentației necesare procesului de avizare a împrumutului de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale. Asistență pentru realizarea prospectului de emisiune sau a documentului de ofertă, după caz. Asistență în promovarea emisiunii de obligațiuni. Asistență pe perioada de subscriere a obligațiunilor.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 24 octombrie 2025.

Obligațiunile municipale sunt emise de autorități locale, de regulă pe perioade medii și lungi, pentru finanțarea proiectelor de investiții.

Dobânzile plătite sunt în cele mai multe cazuri superioare celor plătite de Guvern, iar în majoritatea cazurilor sunt variabile, fiind legate de dobânda medie interbancară ROBOR.

