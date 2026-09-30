Marea Breaslă a Micilor Meșteri își redeschide porțile la Palatul Principilor Transilvaniei: Din 19 octombrie 2026, 22 de ateliere, dintre care 6 noi, îi așteaptă pe copii la Alba Iulia

Marea Breaslă a Micilor Meșteri își redeschide porțile la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Începând cu 19 octombrie, programul de educație muzeală revine într-o formulă extinsă, cu 22 de ateliere, dintre care șase sunt noi, și cu tot atâtea prilejuri pentru copii de a descoperi istoria altfel: lucrând, experimentând, imaginând și meșterind.

De la hârtie manufacturată, caligrafie, ceramică, modelaj și mozaic până la jocuri romane, manuscrise medievale, costume princiare sau plante și leacuri de odinioară, atelierele transformă patrimoniul și istoria în experiențe pe care cei mici le pot atinge, recrea și duce, uneori la propriu, acasă. Fiecare atelier pornește de la o poveste, un obiect, un personaj sau un meșteșug și îl aduce mai aproape de copii prin activități practice adaptate vârstei lor.

Cele șase noutăți ale acestei ediții extind „breasla” în direcții dintre cele mai diverse.

La „Meșterim hârtie, tipărim istorie”, copiii urmăresc drumul de la hârtia realizată manual până la tipar și pleacă acasă cu o mică tipăritură făcută chiar de ei, la o tiparniță ca pe vremea lui Gutenberg.

„Touch, learn and create. Veșmintele principilor, pe înțelesul tuturor” îi introduce în lumea modei princiare și a accesoriilor care, cu secole în urmă, vorbeau despre rang, putere și statut. Copiii vor recrea un surguci-panaș, accesoriu spectaculos care împodobea ținutele principilor.

La „Atelier de păpuși de mână: Ioan de Hunedoara, eroul din mâna ta”, istoria capătă chip și, mai ales, ajunge literalmente în mâinile copiilor. Pornind de la reprezentările istorice ale personajelor, participanții își vor realiza propria păpușă inspirată de Ioan de Hunedoara sau Elisabeta Szilágyi.

„Strălucirea manuscriselor medievale – atelier de litere aurite” deschide o fereastră spre lumea cărților de dinaintea tiparului. Inspirați de celebrul Codex Aureus și de picturile din interiorul Palatului Principilor Transilvaniei, copiii își vor decora propria literă aurită, descoperind cum o simplă inițială putea deveni, în manuscrisele medievale, o adevărată operă de artă.

Istoria romană aduce o altă premieră: „Officina Ludi Romani: ROTA”. Copiii vor descoperi jocuri practicate în epoca romană, precum Rota, Ludus Latrunculorum sau Duodecim Scripta, își vor colora și personaliza propriul joc ROTA, îi vor învăța regulile și, bineînțeles, îl vor pune la încercare. La final, fiecare participant își ia jocul acasă.

Cea de-a șasea noutate, „Micul apotecar – plante, leacuri și legende”, îi provoacă pe copii să descopere plante medicinale și întrebuințările lor tradiționale. Menta, mușețelul, lavanda sau coada-șoricelului intră într-un joc senzorial de recunoaștere după miros și atingere, urmat de o activitate practică.

Noile propuneri se alătură atelierelor deja cunoscute ale Marii Bresle, de la ceramică habană, manufactură de hârtie și caligrafie, lumânări parfumate și cartografie până la ciocolaterie, modelaj în lut și ateliere inspirate de lumea romană – monetărie, scriere pe tăblițe cerate, pictură, prelucrarea pielii sau mozaic.

Toate cele 22 de ateliere ale Marii Bresle, cu poveștile, activitățile și informațiile necesare pentru fiecare dintre ele, pot fi descoperite în broșura programului, disponibilă aici: https://palatulprincipilor.ro/wp-content/uploads/2026/09/Marea_breasla-1.pdf.

Marea Breaslă a Micilor Meșteri îi apropie pe copii de istorie prin experiență directă. Aici, istoria nu rămâne în vitrină și nici între paginile unei cărți: se modelează în lut, se scrie cu stilusul, se tipărește, se pictează, se meșterește, se joacă și se descoperă cu toate simțurile. Atelierele reunesc patrimoniul cultural cu istoria, artele vizuale, geografia, științele naturii și dezvoltarea abilităților practice, într-o formulă gândită să transforme vizita la muzeu într-o experiență activă.

Atelierele se organizează de luni până vineri, între orele 09:00 și 14:00, la cerere, pe bază de programare, au o durată de aproximativ 90 de minute, iar numărul recomandat este de maximum 25 de participanți. Copiii iau acasă obiectul realizat în cadrul atelierului. Taxa de participare este de 20 de lei/persoană, cu excepția atelierelor „Meșterim hârtie, tipărim istorie”, „Ucenicii lui Brâncuși” și „Strălucirea manuscriselor medievale”, pentru care taxa este de 30 de lei/persoană.

Înscrierile și programările se fac prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia, Strada Militari nr. 4, telefon 0371 337 148, e-mail [email protected]

Secțiune Știri sub articolul principal