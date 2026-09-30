UPDATE VIDEO | Accident în Alba Iulia: Trotinetist rănit, după ce a fost lovit de un autoturism, pe Bulevardul Republicii. Trafic îngreunat

Accident în Alba Iulia: Trotinetist rănit, după ce a fost lovit de un autoturism, pe Bulevardul Republicii. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc miercuri, în jurul orei 13.00, în Alba Iulia. Un autoturism a fost lovit de o mașină pe Bulevardul Republicii.

Traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Republicii, din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, o persoană care se deplasa pe trotinetă ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.

Persoana a suferit leziuni corporale, fiind preluată de echipajul medical. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

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