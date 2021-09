Primăria Alba Iulia: Începe preluarea de cereri pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat pentru anul 2022

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 398 de posturi disponibile în Aiud, Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466

S.C. BINAL MOB S.R.L. ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0771294102

S.C. BINAL MOB S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0771294102

S.C. BINAL MOB S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0771294102

EXIGUL S.R.L. MENAJERA 2 0771294102

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

RER VEST S.A. ADMINISTRATOR BAZE DE DATE 1 0259433044

RER VEST S.A. AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 20 0259433044

EUROPA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 10 0770277521

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 5 0755094265

S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL AGENT TRANSPORTURI 2 0747763288

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 30 0258814491

BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL DE PEDIATRIE 2 0723278582

RER VEST S.A. CONDUCATOR AUTOSPECIALA 10 0259433044

PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 10 0746285284

IPEC SA CONTABIL 2 0258814491

RER VEST S.A. CONTROLOR CALITATE 4 0259433044

LACTALIS ROMANIA S.A. CONTROLOR FINANCIAR 1 0372609386

SC RUJA BRANDS SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 7 0755243196

WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0761572251

WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1 0761572251

PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0258811470

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0735545122

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0258814491

SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

ALBALACT SA ELECTROMECANIC 1 0372609132

RER VEST S.A. IMPIEGAT AUTO 2 0259433044

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122

ALBALACT SA INGINER MECANIC 1 0372609132

IPEC SA INGINER MECANIC 3 0258814491

TOTAL BUSINESS LAND SRL INGINER TOPOGRAF 5 0747561146

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 40 0731489087

SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

ALBALACT SA LACATUS MECANIC 1 0372609132

PENSIUNEA FLOARE DE COLŢ SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0770913135

DENIZ-TEH SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0730648925

TRUCKISTA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0732058295

SIMIONESCU IULIANA DANIELA MONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUCRATOR COMERCIAL 1 0742920237

RER VEST S.A. LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE 20 0259433044

PENSIUNEA FLOARE DE COLŢ SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 0770913135

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING 1 0755094265

SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

RER VEST S.A. MECANIC AUTO 5 0259433044

IPEC SA MECANIC UTILAJ 3 0258814491

ALBALACT SA MERCANTIZOR 1 0372609132

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0735545122

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 30 0746285284

SC CRIS DECOR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0742197675

RER VEST S.A. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0259433044

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0372133700

SC APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0731489087

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. REPREZENTANT TEHNIC 1 0735545122

RER VEST S.A. SEF SECTIE 1 0259433044

OANEA INTER SPEED SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0258811470

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0372133700

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0735545122

WIZARD WEB DESIGN SRL SPECIALIST MARKETING 1 0761572251

ALBALACT SA STIVUITORIST 1 0372609132

SC APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0731489087

ALBALACT SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0372609132

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE 1 0258811470

PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 2 0258811470

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

SNGN ROMGAZ SA OPERATOR EXTRACTIE GAZE 1 0725225884

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

POMPONIO S.R.L. CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0258814001

POMPONIO S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0258814001

POMPONIO S.R.L. FIERAR BETONIST 1 0258814001

POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0258814001

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 10 0784412151

POMPONIO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0258814001

PUNCT DE LUCRU CUGIR

ELITE REGAL SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 0746150075

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. FREZOR UNIVERSAL 7 0725225881

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. LACATUS MECANIC 2 0725225881

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. PRESATOR METALE LA RECE 5 0725225881

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 0725225881

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 5 0725225881

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 5 0755094265

DADI TEAM SRL ASISTENT MANAGER 1 0760660593

SC COMA CONSTRUCT SRL ASISTENT MANAGER 1 0760660593

DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 3 0759011561

DENIZ-TEH SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 1 0258735292

MAX PLUS SRL DISPECER 1 0745514687

DENIZ-TEH SRL FACTURIST 1 0745930848

PATISERIA ANTIKA SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0746641503

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0722100970

SNGN ROMGAZ SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0725225884

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MACARAGIU 1 0722100970

DONNA CONFEZIONI S.R.L. MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0759011561

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 5 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MECANIC AUTO 1 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 30 0722100970

DENIZ-TEH SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0745930848

DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 10 0749775281

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. SEF BIROU INDUSTRIE EXTRACTIVA 1 0258806442

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. SEF SERVICIU INDUSTRIE EXTRACTIVA 1 0258806442

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. SORTATOR PRODUSE 2 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STIVUITORIST 6 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. SUDOR 2 0722100970

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL TEHNICIAN ANALIST CALITATE 1 0258733923