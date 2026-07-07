Primăria Alba Iulia, ÎMPRUMUT de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni: În ce stadiu este procedura
Primăria Alba Iulia, ÎMPRUMUT de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni: În ce stadiu este procedura
Municipiul Alba Iulia face un pas strategic major pe piața financiară, demarând procedurile logistice pentru o emisiune de obligațiuni municipale fără precedent, în valoare de până la 30 de milioane de euro. Scopul acestei operațiuni masive constă în refinanțarea datoriei publice locale și susținerea directă a proiectelor de investiții prioritare de interes public local, cu accent pe cofinanțarea proiectelor din fonduri europene nerambursabile.
În prezent, administrația locală condusă de primarul Gabriel Pleșa a lansat documentația oficială de atribuire pentru achiziția serviciilor de brokeraj și intermediere pe piața primară. Iată radiografia completă a procedurii, argumentele financiare din spatele deciziei și modul în care se vor derula operațiunile.
Stadiul actual al procedurii: Căutarea intermediarilor și calendarul ofertelor
Procedura oficială se află în plină desfășurare, fiind implementată sub forma unei selecții de oferte, în conformitate cu normele interne ale autorității contractante și legislația privind achizițiile publice. Municipiul Alba Iulia caută un operator economic sau un consorțiu capabil să asigure servicii de brokeraj de titluri (Cod CPV: 66131000-7).
- Valoarea estimată a contractului de servicii: Comisionul maxim acceptat de primărie este de 1,75% din valoarea subscrisă a emisiunii. Acest lucru înseamnă un buget estimat de maximum 2.754.517,50 lei fără TVA (calculat la cursul oficial BNR din 25 mai 2026, unde 1 EUR = 5,2467 lei), finanțat integral din bugetul local.
- Termenul limită: Instituția a stabilit ca dată și oră limită pentru depunerea ofertelor ziua de 14 iulie 2026, ora 23:59. Companiile financiare interesate își pot trimite ofertele fie în format fizic, la sediul primăriei, fie în format electronic. Ofertele depuse trebuie să aibă o valabilitate de minimum 120 de zile.
Radiografia financiară: Rating excelent, dar provocări de piață
Decizia emiterii de obligațiuni vine pe fondul unei evaluări solide realizate de agenția internațională Fitch Ratings în luna martie a anului 2026. Municipiul Alba Iulia a primit ratingul „BBB-” cu perspectivă negativă, o notă aliniată la ratingul suveran al României. Mai impresionant este însă profilul de credit de sine stătător (standalone credit profile – SCP), evaluat la nivelul de „a-”, datorită veniturilor proprii consistente și capacității demonstrate de a atrage fonduri europene.
Totuși, în documentația de atribuire, oficialii primăriei subliniază un paradox al pieței din România. Curbele actuale de randament pentru titlurile cu venit fix emise de entitățile publice sunt catalogate drept artificial de ridicate, favorizând un climat speculativ și de incertitudine. Printre cauze se numără crizele geopolitice (Ucraina, Iran), criza energetică sau temerile macroeconomice legate de politicile bugetare naționale (impozitarea progresivă, deficitul bugetar, jaloanele PNRR).
Prin această emisiune — care reprezintă a 7-a ieșire pe piața de capital din istoria municipiului — Alba Iulia își propune să sfideze aceste tendințe speculative. Beneficiind de expertiza extinsă a executivului local, primăria vizează obținerea finanțării de 30 de milioane de euro la un cost cât mai redus, demonstrând sustenabilitate bugetară și orientare strictă către investiții în infrastructură, digitalizare și eficiență energetică.
Cum vor arăta obligațiunile: Structură și reguli de rambursare
Conform caietului de sarcini aprobat, structura tehnică a împrumutului este extrem de riguroasă:
- Valoarea totală: 30.000.000 EUR.
- Volumul titlurilor: 300.000 de obligațiuni municipale dematerializate și negarantate, cu o valoare nominală inițială de 100 EUR fiecare.
- Maturitate: 120 de luni (10 ani).
- Mecanismul de rambursare a principalului: Din motive de prudențialitate bugetară și pentru a nu periclita indicatorii legali de îndatorare, principalul nu va fi achitat integral la scadență (tip bullet), ci va fi rambursat pro-rata în 4 rate anuale succesive, între anii 2033 și 2036, după cum urmează:
- Anul 2033 (aniversarea a 7-a): 22% din emisiune;
- Anul 2034 (aniversarea a 8-a): 23% din emisiune;
- Anul 2035 (aniversarea a 9-a): 27% din emisiune;
- Anul 2036 (aniversarea a 10-a): 28% din emisiune.
Pe măsură ce plățile sunt efectuate, valoarea nominală a fiecărei obligațiuni va scădea corespunzător. Dobânda (cuponul) va fi calculată în baza indicatorului EURIBOR la 6 luni ($EURIBOR_{6M}$), la care se va adăuga marja fixă stabilită în urma licitației.
Criteriul de selecție și pașii următori
Criteriul de atribuire a contractului de brokeraj este „randamentul total cel mai scăzut”, calculat prin metoda Ratei Interne de Rentabilitate (RIR). În ecuație vor fi introduse toate costurile: marja de cupon propusă, comisioanele de intermediere și taxele de piață.
După deschiderea ofertelor din data de 14 iulie 2026, comisia de evaluare va parcurge următoarele etape esențiale:
- Evaluarea tehnică și de calificare: Operatorii trebuie să fie înregistrați în topul intermediarilor Bursei de Valori București (BVB) pe anul 2026 și autorizați de ASF/BNR.
- Negocierea directă: Primăria va organiza ședințe de negociere (față în față sau prin videoconferință) cu fiecare ofertant admis, axate pe reducerea costurilor financiare și optimizarea strategiilor de atragere a marilor investitori.
- Semnarea contractului: După stabilirea câștigătorului, contractul de servicii financiare va fi semnat efectiv doar după ce se obține autorizarea obligatorie din partea CAIL (Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale) cu privire la contractarea creditului public.
Primăria a stipulat clar că, în cazul în care condițiile financiare finale oferite de piață în urma negocierilor nu se vor justifica din punct de vedere economic, își rezervă dreptul legal de a anula integral întreaga procedură.
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