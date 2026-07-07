Rezultate Bacalaureat 2026 în Alba: Nici o medie de 10 în județ. Cele mai mari note, la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș și HCC Alba Iulia

Nici un elev din Alba nu a abținut media 10 curat la Bacalaureat 2026. Cele mai mari medii din județ au fost obținute, la fel ca și anul trecut, de absolvenți ai Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia și Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș.

Media 9,96 a obținut un elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, cea mai mare medie din județ.

Urmează 3 elevi cu 9,95, primul de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș – Ștințe Sociale, următorii de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Matematică-Informatică și Științe ale Naturii.

În total, 477 elevi din Alba au obținut medii peste 9.00, față de 402 anul trecut.

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