Funcționalități noi în platforma de urbanism a Primăriei Alba Iulia: Certificatul de urbanism poate fi achitat folosind cardul
Funcționalități noi în platforma de urbanism a Primăriei Alba Iulia: Certificatul poate fi achitat folosind cardul
Lucian Morgovan, city managerul din Alba Iulia, a explicat că începând de astăzi, 7 iulie 2026, taxa de eliberare a certificatului de urbanism poate fi achitată cu cardul bancar, direct în platforma urbanism.apulum.ro.
,,Începând de astăzi, taxa de eliberare a certificatului de urbanism poate fi achitată cu cardul bancar, direct în platformă, în deplină siguranță, în urma unui parteneriat cu Banca Transilvania.
O noutate o reprezintă integrarea aplicației cu bazele de date ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Pe baza numărului de carte funciară, a cărui completare este obligatorie, se determină automat suprafața terenului, iar în funcție de această valoare se calculează suma de plată. Extrasul de carte funciară nu mai este solicitat.
Venim astfel mai aproape de nevoile cetățenilor, prin diversificarea serviciilor, simplificarea interacțiunii și multiplicarea canalelor alternative.
urbanism.apulum.ro este aplicația care centralizează, prelucrează și generează automat toate informațiile din domeniul urbanismului pentru documentațiile aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local, aferente imobilelor înscrise în cărțile funciare care au geometria actualizată.”, se arată într-un mesaj publicat de Lucian Morgovan, city manager Alba Iulia.
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