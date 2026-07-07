PENSII 2026 | Cum poți afla data la care te poți pensiona: Calculator online, pus la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice
PENSII 2026 | Cum poți afla data la care te poți pensiona: Calculator online, pus la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice
Angajații din România care se apropie de finalul activității profesionale nu cunosc data exactă la care pot depune dosarul de pensionare, în condițiile în care regulile nu sunt uniforme. Începând cu data de 1 iulie, vârsta de pensionare pentru femei continuă să crească gradual, conform calendarului legal de aliniere la pragul de 65 de ani.
Citește și: PENSII 2026 | Vârsta de pensionare crește de la 1 iulie pentru anumite femei. Cum se calculează data exactă
Condițiile pentru a primi pensie
Deoarece vârsta standard de pensionare este stabilită progresiv în funcție de anul și luna nașterii, pot exista diferențe de câteva luni chiar și între persoane născute în același an.
Pentru obținerea dreptului de pensie pentru limită de vârstă, legislația impune îndeplinirea simultană a două condiții: atingerea vârstei standard și realizarea stagiului minim de cotizare.
Instrument online gratuit pentru viitorii pensionari
Pentru a elimina confuziile și nevoia de a interpreta tabele legislative complexe, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziție un calculator online al vârstei de pensionare.
Utilizatorii trebuie doar să își introducă data nașterii. Sistemul generează automat vârsta standard de pensionare și momentul estimat la care se poate depune dosarul.
Instrumentul este esențial atât pentru cei aflați aproape de pensionare, cât și pentru cei care doresc o planificare financiară pe termen lung, oferind date personalizate în funcție de legislația actualizată.
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