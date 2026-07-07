REZULTATE Bacalaureat 2026: NOTELE INIȚIALE, înainte de contestații, publicate pe edu.ro

Rezultatele la probele scrise din cadrul primei sesiuni a examenului de Bacalaureat au fost afișate, marți, 7 iulie 2026. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor de la sesiunea iunie-iulie 2026 se depun exclusiv pe 7 iulie, în intervalul orar 14:00 – 17:00. Între orele 17:00 și 18:00, candidații vor putea consulta efectiv lucrările și vor putea depune contestații.

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Candidații pot consulta notele obținute atât online, pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, cât și la avizierele unităților de învățământ. Publicarea rezultatelor s-a făcut în format anonimizat, respectând regulile privind protecția datelor personale ale candidaților.

Este important de reținut că notele afișate pe 7 iulie sunt rezultate inițiale. Ele pot fi modificate în urma procedurii de vizualizare a lucrărilor și, ulterior, a contestațiilor. Rezultatele finale, după soluționarea tuturor contestațiilor, vor fi publicate luni, 13 iulie 2026.

Pentru al doilea an consecutiv, elevii care susțin examenul de Bacalaureat au posibilitatea să își vizualizeze lucrările scrise după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Această măsură, introdusă printr-o procedură aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, aduce un plus semnificativ de transparență și le oferă candidaților șansa de a evalua corectitudinea notării înainte ca nota să devină finală.

Conform procedurii oficiale, cererile pentru vizualizarea lucrărilor de la sesiunea iunie-iulie 2026 se depun exclusiv pe 7 iulie, în intervalul orar 14:00 – 17:00. În aceeași zi, între orele 17:00 și 18:00, candidații vor putea consulta efectiv lucrările și vor putea depune contestații. Procesul continuă pe 8 și 9 iulie, în intervalul 09:00 – 17:00, potrivit programului afișat de fiecare centru de examen.

La avizierul liceului, precum și pe site-urile inspectoratelor școlare și ale centrelor de examen, vor fi afișate perioada, intervalul orar și locațiile în care candidații pot depune cererile de vizualizare și pot consulta lucrările. Procedura conține și pașii care trebuie urmați în situația în care un elev constată că lucrarea afișată nu îi aparține sau că lipsesc pagini din lucrare.

Un aspect esențial subliniat în procedură este că vizualizarea lucrării nu obligă candidatul să depună contestație. După consultarea lucrării, elevul poate decide liber dacă merge mai departe sau nu. „Vizualizarea lucrării/lucrărilor nu obligă candidatul și la depunerea unei cereri de contestație a lucrării/lucrărilor”, se arată în documentul oficial. De asemenea, vizualizarea nu presupune modificarea automată a rezultatului și nu înlocuiește procedura oficială de depunere a contestațiilor.

Elevii care aleg să conteste nota trebuie să completeze și să semneze o declarație prin care confirmă că au luat cunoștință de faptul că nota poate fi modificată în urma recorectării atât prin creștere, cât și prin scădere.

Calendarul afișării rezultatelor și al contestațiilor – Bacalaureat 2026

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise, până la ora 12:00; depunerea cererilor de vizualizare a lucrărilor (14:00 – 17:00); vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (17:00 – 18:00).

8 – 9 iulie 2026 – Continuarea vizualizării lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor, în intervalul 09:00 – 17:00.

9 – 10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor.

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

Pentru candidații care vor susține examenul în sesiunea a doua, din august 2026, cererile pentru vizualizarea lucrărilor se depun pe 18 august, între orele 14:00 și 17:00, iar vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în aceeași zi, între orele 17:00 și 18:00. Vizualizarea continuă pe 19 și 20 august, între orele 09:00 și 17:00.

Calendarul complet al examenului național de Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie

Pentru o imagine de ansamblu, InfoCons Protecția Consumatorilor reamintește candidaților întregul parcurs al primei sesiuni a examenului din acest an:

2 – 4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen.

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a.

8 – 10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (Proba A).

10 – 11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (Proba B).

11 – 12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (Proba C).

15 – 17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (Proba D).

29 iunie 2026 – Limba și literatura română – Proba E.a) (scris).

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – Proba E.c) (scris).

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – Proba E.d) (scris).

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – Proba E.b) (scris).

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor.

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

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