Albaiulianul Marcel Rusu, singurul antrenor din Alba cu licența B UEFA pentru pregătirea portarilor

Albaiulianul Marcel Ioan Rusu (58 de ani) este, în acest moment, singurul antrenor din județul Alba posesor al licenței B UEFA pentru pregătirea portarilor. Rusu, fost goalkeeper la Unirea Alba Iulia și Minaur Zlatna (din 1992), s-a specializat, firesc, în acest domeniu.

„Marcea”, cum îi spun cei apropiați, a fost sezonul trecut secund al divizionarei secunde CSM Unirea Alba Iulia, în staff-ul lui Alexandru Pelici, iar din iarnă principal la echipa de fotbal feminin, prim-divizionara desființată recent, după 2 ani de existență.

Rusu se identifică cu gruparea din Cetatea Marii Uniri, alături de care s-a petrecut parte însemnată din viață și carieră (a mai jucat la Incov Alba Iulia și Mecanica Alba Iulia). A fost instalat ca antrenor principal al „alb-negrilor” în 2022, în momente critice din punct de vedere financiar! A făcut parte din lotul Unirii Alba Iulia care a promovat în Divizia B în 1988, ultima promovare uniristă pe a doua scenă!

Are Licența A din 2004 și a fost considerat mereu varianta „la îndemână”, soluția optimă cu curtea proprie, acceptând să lucreze și în condiții vitrege, în diverse funcții (antrenor secund, cu portarii, șef al centrului de copii și juniori, antrenor principal). A mai activat, ca antrenor, la Minaur Zlatna, CSM Reșița, Forex Brașov și Sticla Arieșul Turda

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE