Bacalaureat 2026 in Alba: Promovabilitate de 81,4%. Situația pe județ la fiecare probă

Elevii din județul Alba au avut o rată de promovabilitate de 81,4% la bacalaureat 2026. Rata de promovare în 2025 a fost de 78,1%, astfel că în acest an, rata de promovare a fost cu 3,3% mai mare.

Nici un elev din Alba nu a abținut media 10 curat la Bacalaureat 2026. Cele mai mari medii din județ au fost obținute, la fel ca și anul trecut, de absolvenți ai Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia și Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș.

Rezultate bacalaureat – SINTEZĂ SESIUNEA I (toţi candidaţii) 2026

Candidaţi înscrişi – 2.127

Candidaţi prezenţi – 2.053

Candidaţi neprezentaţi – 74

Candidaţi eliminaţi din examen – 6

Candidaţi respinşi total – 376

Candidaţi respinşi cu media 5-5.49 – 18

Candidaţi respinşi cu media 5,5-5.98 – 53

Candidaţi reuşiţi – 1.671

Candidaţi cu media 6-6,49 – 111

Candidaţi cu media 6,5-6,99 – 176

Candidaţi cu media 7-7,49 – 175

Candidaţi cu media 7,5-7,99 – 186

Candidaţi cu media 8-8,49 – 242

Candidaţi cu media 8,5-8,99 – 304

Candidaţi cu media 9-9,49 – 293

Candidaţi cu media 9,5-9,99 – 184

Candidaţi cu media 10 – 0

Rezultatele sunt echilibrate și pe filiere. La filiera teoretică, județul Alba a înregistrat o promovare de 89,4%, iar la filiera tehnologică de 62,9%, ambele valori situând județul peste media națională pentru aceste specializări.

La nivel național, rata de promovare pentru absolvenții promoției curente este de 79,7%, iar pentru toți candidații prezenți – 74,8%, ceea ce plasează Alba semnificativ peste media națională și reconfirmă statutul județului ca unul dintre cele mai performante din România în ceea ce privește rezultatele la examenul de Bacalaureat.

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